Stress herkennen en verminderen bij paarden

Paarden zijn gevoelige dieren. Als ruiter weet u dat ze nieuwsgierig, intelligent, maar bovenal erg sensitief en empathisch zijn. Paarden voelen de stemming van andere dieren en mensen feilloos aan. Daardoor zijn ze echter ook erg gevoelig voor stressvolle situaties. Een paard kan bijvoorbeeld stress ervaren tijdens transport, een veterinaire behandeling of africhten en trainen. Een paard heeft tijdens deze stressvolle situaties extra zorg en aandacht nodig.

Het gedrag van paarden Hoe herkent u stress bij uw paard? Uw paard helpen kalmeren

1. Het gedrag van paarden

Het natuurlijke gedrag van paarden wordt bepaald door de oorsprong. Paarden zijn van nature:

Kuddedieren | Paarden leven van nature in een groep;

| Paarden leven van nature in een groep; Prooidieren | Roofdieren zien paarden als voedsel;

Roofdieren zien paarden als voedsel; Vluchtdieren | De belangrijkste overlevingsstrategie van paarden is vluchten. Als een paard niet kan vluchten dan zal het met de achterhoeven de vijand proberen weg te slaan;

| De belangrijkste overlevingsstrategie van paarden is vluchten. Als een paard niet kan vluchten dan zal het met de achterhoeven de vijand proberen weg te slaan; Planteneters | Als vluchtdier grazen paarden graag de hele dag door kleine hoeveelheden;

Als vluchtdier grazen paarden graag de hele dag door kleine hoeveelheden; Gewoontedieren | Paarden houden van routine. Hun biologische klok is sterk ontwikkeld;

Paarden houden van routine. Hun biologische klok is sterk ontwikkeld; Beweeglijke dieren | Paarden zijn dagelijks veel in beweging. Door te bewegen houden ze de spieren soepel om zo indien nodig direct te kunnen vluchten.

Door te kijken naar het natuurlijke gedrag van paarden is het duidelijk dat eten, schoon drinkwater, beweging, soortgenoten en routine belangrijke basisbehoeften zijn. Een verstoring in deze basisbehoeften kan er toe leiden dat een paard stress ervaart.

2. Hoe herkent u stress bij uw paard?

Bij paarden zien we twee vormen van stress: chronische stress en acute stress. Vaak valt afwijkend gedrag direct op, maar soms is het lastig om stress te signaleren. Van nature zijn paarden namelijk binnenvetters. Signalen waaraan u stress kunt herkennen zijn:

Fysiek | snelle ademhaling, stalondeugden, ronde ogen met zichtbaar oogwit, grote neusgaten, veel gapen, krabben aan benen, doffe vacht, overmatig zweten;

| snelle ademhaling, stalondeugden, ronde ogen met zichtbaar oogwit, grote neusgaten, veel gapen, krabben aan benen, doffe vacht, overmatig zweten; Gedrag | Futloos, snel geïrriteerd, onrustig, afzonderen, bijten, likken, chagrijnig, schrikachtig;

| Futloos, snel geïrriteerd, onrustig, afzonderen, bijten, likken, chagrijnig, schrikachtig; Kwalen | maagzweer, vermageren, verkrampte spieren, verminderde weerstand, diarree.

Hoewel de oorzaken van stress heel verschillend zijn, is het vaak terug te leiden naar de basisbehoeften van het dier. De meest voorkomende oorzaken voor stress zijn: te weinig of juist teveel beweging, gebrek aan contact met soortgenoten, een verhuizing of een wedstrijd.

3. Uw paard helpen kalmeren

U probeert er natuurlijk altijd zo goed mogelijk voor te zorgen dat uw paard zich prettig voelt. Als het paard afwijkend gedrag vertoont, dan is het aan te raden om te achterhalen wat de oorzaak is en hoe u de situatie kunt verbeteren.

Per situatie kunt u verschillende maatregelen nemen om het paard een prettigere omgeving te bieden. Een aantal tips die helpen om uw paard te kalmeren zijn:

Paarden houden van routine. Probeer het voedings- en trainingsschema daarom hetzelfde te houden. Ook als u met uw paard moet reizen. Te weinig ruwvoer is vaak een veroorzaker van stress. Als paarden te weinig eten binnenkrijgen kan dit hun stemming negatief beïnvloeden. Te weinig voedsel kunnen ze zelfs als een directe bedreiging ervaren. De maag wordt te zuur en de dikke darm is te leeg om er energie uit te halen. De kans op maagdarm problemen neemt toe. Het paard zal op “overlevingsstand” gaan en dat levert zowel fysiek als mentale stress op. Een paard is een kuddedier, maar toch kan het soms afwijkend gedrag vertonen door sociale factoren. Het is belangrijk om te kijken hoe het dier omgaat met soortgenoten. Als het paard zich erg onrustig gedraagt is het wellicht verstandig om het paard naar een andere stal te verplaatsen. Paarden vinden een gemoedelijke en rustige sfeer in de stal prettig. Een paard komt dagelijks in aanraking met potentieel stressvolle situaties. Zo kan een training, het moment voorafgaand aan een wedstrijd of de wedstrijd zelf stressvol zijn voor een paard. Als ruiter kunt u het dier helpen kalmeren door rustig tegen het dier te praten en een aai over het hoofd te geven. Het toevoegen van een rustgevend supplement, zoals EquiElite Stress Control, helpt het paard om in balans te blijven tijdens periodes van stress.

EquiElite heeft met een team van specialisten, onder wie dierenartsen en diervoedertechnologen, de Stress Control ontwikkeld. EquiElite Stress Control ondersteunt paarden tijdens stressvolle activiteiten zoals tijdens intensieve training of wedstrijden. Het is een natuurlijke rustgever die helpt bij het behouden van balans tijdens periodes van stress. Stress Control is een effectieve en eenvoudig toe te dienen siroop. Het bevat alleen 100% natuurlijke ingrediënten en is FEI doping vrij.