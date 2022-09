Therapulse magneetvelddeken: therapie en wellness in één

We vragen fysiek veel van onze paarden en hoe zeer we ook ons best doen: ongemakken of blessures liggen altijd op de loer. Met de therapulse magneetvelddeken kun je je (sport)paard zélf ondersteunen in tijden van spanning, verzuring en blessures, of preventief. Vijf vragen en antwoorden over deze vorm van therapie en wellness voor jouw atleet.

Waar kan ik de therapulse magneetvelddeken voor gebruiken?

Foto: Judimage

De therapulse magneetvelddeken maakt gebruik van pulserende magneetvelden. De lijst van problemen en aandoeningen waarbij pulserend magneetveldtherapie verlichting geeft en het herstel bevordert, is lang. De therapie wordt vaak ingezet bij spierproblemen, verwondingen en zelfs botbreuken. Ook bij acute ontstekingen zoals bij een peesblessure, en chronische pijn bij bijvoorbeeld kissing spines, heeft pulserend magneetveldtherapie zijn waarde bewezen.

De therapulse magneetvelddeken leent zich goed voor indicaties aan de romp van het paard. Rugblessures bijvoorbeeld. Maar er hoeft geen sprake te zijn van letsel. Ook op hete paarden die moeilijk ontspannen in de training, paarden die langzaam op gang komen, of paarden die moeizaam herstellen ná een training, heeft magneetveldtherapie een positieve invloed. Je kunt het inzetten als dagelijks (preventief) onderhoud van je sportpaard, of om het herstel van blessures te bevorderen. Veel dierenartsen, fysiotherapeuten en professionele stallen zetten magneetveldtherapie in als onderdeel van een behandeling of voor onderhoud. Voor de particuliere paardeneigenaar is magneetveldtherapie eveneens bereikbaar.

Maar hoe werkt pulserend magneetveldtherapie dan?

Met magneten heeft het niets te maken, wel met magneetvelden. Dat werkt zo: in de therapulse magneetvelddeken zitten koperen spoelen. Aangestuurd door een bedieningskastje – de controller – en een batterij (stroom), ontstaan elektromagnetische velden rond deze spoelen. Door die stroom geregeld te onderbreken, krijgen we pulsen in dat veld. De pulsen dringen diep door in de weefsels, waar ze invloed hebben op stofwisseling in de cellen. Denk bij stofwisseling aan de uitwisseling van voedingsstoffen, zuurstof en afvalstoffen. Ook verbetert hiermee de doorbloeding. Het effect op het lichaam is afhankelijk van de frequentie van de pulsen.

Welke frequentie van de therapulse magneetvelddeken gebruik ik waarvoor?

Foto: Judimage

De therapulse magneetvelddeken werkt met drie frequenties. Deze hebben allemaal een ander effect op het lichaam en worden dan ook in andere fases ingezet.

De laagste frequentie (2 Hz) werkt pijnstillend en ontstekingsremmend bij letsel of blessures in de acute fase. Warmte en zwelling verdwijnen hiermee uit het getroffen gebied. Na de acute fase, of bij ouder (chronisch) letsel, verbeter je met een hogere frequentie van 15 Hz en later 30 Hz de doorbloeding en stofwisseling van de lichaamscellen. Hierdoor krijgen de cellen meer zuurstof en voedingsstoffen. Afvalstoffen worden op hun beurt sneller afgevoerd.

Zet je de deken in voor dagelijks onderhoud, dan volstaat voor de meeste paarden de laagste frequentie. Je kunt dit doen vóór de training om sneller tot ontspanning te komen, of na de training om verzuring van de spieren tegen te gaan.

Hoe vaak, hoe lang en wanneer gebruik ik deze deken?

Voor onderhoud van je (sport)paard, kun je de therapulse magneetvelddeken dagelijks gebruiken. Een behandeling duurt altijd dertig minuten. Of het beste moment voor of na de training/proef is, verschilt per paard. Paarden die moeilijk ontspannen, hebben belang bij een behandeling op lage frequentie vóór de training. Paarden die verzuren na een training, zijn juist gebaat bij een behandeling ná de inspanning. Zo worden afvalstoffen sneller afgevoerd en heeft je paard minder last van spierpijn. Het effect van de magneetvelden houdt zo’n zes tot acht uur na de behandeling aan.

In het geval van een acute blessure begin je met twee tot drie behandelingen per dag in de lage frequentie. Na een tot twee weken bouw je dit af tot één behandeling per dag. Als het geblesseerde lichaamsdeel niet meer warm aanvoelt, mag de frequentie omhoog en behandel je een keer per dag, zolang als nodig. Hierbij wissel je af tussen de hogere frequenties (doorbloeding verbeteren vóór de beweging) en de lage frequentie (tot rust brengen ná de beweging). De opbouw en afwisseling van frequenties versnelt en verbetert het genezingsproces.

Hoe weet ik of het werkt?

Foto: Judimage

Pulserende magneetvelden zie je niet, maar voel je wel. Weliswaar niet met de blote hand. Door het apparaat in te schakelen en er een magneet bij te houden, voel je trillingen in de magneet. Dit zijn de pulsen die inwerken op het lichaam.

Het beste bewijs zijn de signalen van je paard. Paarden veinzen niet. Tijdens de behandeling maken de hersenen endorfines aan. De ontspanning die daardoor optreedt, wordt na een minuut of twintig zichtbaar; het paard gaat geeuwen, kauwen, mesten … Die ontspanning houdt na de behandeling aan. Stap je daarna op je paard, dan merk je dat je sneller aan écht rijden toekomt.

Pulserend magneetveldtherapie is een aanvullende therapie. Raadpleeg bij blessures altijd een dierenarts of fysiotherapeut.