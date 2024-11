Tips en trics ter preventie van EHV

In 2021 zorgde een uitbraak van rhinopneumonie (EHV) in Valencia voor veel onrust bij paardeneigenaren en uitbaters van paardenaccommodaties. In de maanden erna werden er op meerdere plaatsen in Nederland besmettingen vastgesteld, maar gelukkig bleef de omvang van de infectiehaarden relatief beperkt. Ook nu worden er maandelijks gevallen van besmettingen met Equip EHV gemeld bij Sein. Welke maatregelen kun je als paardeneigenaar zelf nemen om je paard(en) te beschermen tegen EHV? Hieronder vind je enkele tips en tricks terug, ter preventie van rhinopneumonie.

80% van de paarden ouder dan 2 jaar is drager van het equine herpesvirus (EHV). De meeste besmettingen gebeuren via direct contact, vermijd daarom onderling neuscontact tussen vreemde paarden.

Houd op stal sportpaarden, fokpaarden en jonge paarden gescheiden van elkaar. Het virus kan door stress gereactiveerd worden. Sportpaarden lopen meer risico om besmet te worden omdat ze op wedstrijd in contact komen met vreemde paarden die het virus mogelijk overdragen. Ook het transport en zware trainingen maken dat deze paarden vaker onderhevig zijn aan stress waardoor de weerstand kan verminderen.

Jonge paarden hebben dan weer een beperkte afweer tegen het virus, waardoor ze bij infectie veel virus uitscheiden. Jonge paarden vormen een besmettingsbron voor drachtige merries die op hun beurt kunnen gaan verwerpen. Het is aangewezen om nieuwe paarden 4 weken in quarantaine te plaatsen alvorens ze samen te zetten met andere paarden. Zorg voor goede ventilatie in de stallen.

Ook weidemanagement maakt deel uit van deze preventieve maatregelen. Paarden worden het best in vaste groepen op de weide gehouden. EHV kan ook door indirect contact overgedragen worden. Een buffer tussen de weide en de straat zorgt ervoor dat mogelijke besmettingen via voorbijgangers vermeden wordt. En ook hier geldt dezelfde quarantaine regel: een nieuw paard wordt gedurende 4 weken op een aparte weide te houden, zonder direct contact met andere paarden.

Hygiënemaatregelen op stal beperken de mogelijke overdracht van rhinopneumonie via indirect contact. Zoals eerder aangegeven wordt het aangeraden om verschillende groepen paarden te scheiden op stal. Per groep eigen stalmateriaal gebruiken (kruiwagen, borstel, emmers…) beperkt het risico op besmetting tussen de verschillende groepen paarden. Het spreekt voor zich dat elk paard zijn eigen materiaal heeft zoals borstels, zadeldekje en hoofdstel.

Vaak is het in pensionstallen een komen en gaan van paardeneigenaren en andere (professionele) bezoekers. Ook hier kunnen eenvoudige regels de kans op infectie verminderen, denk hierbij aan het wassen van je handen als je op stal aankomt. Het dragen van bedrijfskleding is de normaalste gang van zaken op intensieve veehouderijbedrijven, zoals de varkenshouderij. Waarom op maneges/pensionstallen niet voorstellen dat de hoefsmid of paardentandarts overschoenen en/of een wegwerp overall aantrekt? Het spreekt voor zich dat, indien er verdachte of zieke paarden op stal staan, deze als laatste worden behandeld en dat nadien al het gebruikte materiaal ontsmet wordt.

Net zoals bij covid-19 biedt vaccinatie geen garantie dat jouw paard 100% beschermd is tegen EHV, maar het biedt veel voordelen. Gevaccineerde paarden vertonen minder symptomen en scheiden ook minder virus uit. Door vaccinatie van alle paarden op stal creëer je groepsimmuniteit. Je beschermt dus niet enkel je eigen paard, maar ook de andere paarden op stal. Het vaccin bevat dood virus, paarden gaan geen symptomen van rhinopneumonie vertonen na vaccinatie. Entreacties na vaccinatie zijn mogelijk, maar zijn meestal mild en van voorbijgaande aard.

Wil je graag meer weten over rhinopneumonie. Bekijk dan zeker de video over preventie rhinopneumonie of beluister de podcast op Horsetalks