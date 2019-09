Nieuw van Hartog: De 5* Complete Care Senior

Hartog paardenvoeders brengt een compleet nieuw paardenvoer op de markt onder de Hartog Pure & Nature paardenvoerlijn: de 5* Complete Care Senior. Alle Hartog Pure & Nature producten zijn vrij van graan en melasse en op basis van alleen maar natuurlijke grondstoffen. De ruwvoermix met balancer kan gevoerd worden als compleet voer en functioneert als ruw- en krachtvoer in één product.

De Hartog 5* Complete Care Senior heeft de volgende eigenschappen:

♥ Het is een zeer smakelijk en compleet paardenvoeder op basis van ruwvoer.

♥ Bevat een balancer met hoge concentratie vitamine, mineralen & sporenelementen.

♥ Met unieke kruidentinctuur ter ondersteuning van de fysieke en mentale gezondheid.

♥ Laag suiker- en zetmeelgehalte, melasse en graanvrij.

♥ Uitermate geschikt voor senioren, revaliderende paarden en paarden met verminderd kauwvermogen.

Paarden met verminderd kauwvermogen

Deze ruwvoermix is speciaal ontwikkeld voor paarden die geen standaard ruwvoer meer kunnen eten. Tijdens het samenstellen van de fijne ruwvoermix is extra rekening gehouden met paarden met een verminderd kauwvermogen. Paarden die proppen maken van lang-stengelig ruwvoer en zelfs paarden met een ernstig verslechterd gebit kunnen met de Hartog 5* Complete Care nog steeds de voordelen van ruwvoer ervaren. Daarnaast bevat het product een unieke kruidentinctuur die een positieve uitwerking heeft op het bindweefsel, de gemoedstoestand en helpt om de hormoonhuishouding te reguleren. De kruidentinctuur bevat onder andere heemst, gember, moerasspirea, meidoorn, heermoes, Siberische Ginseng, Guldenroede, en het alzheimerplantje.

Graanvrij

De graanvrije balancer bestaat uit bietenpulp, luzerne, lijnzaad en sojabonen. De balancer bevat een rijk aminozurenpatroon en een hoge concentratie vitaminen en mineralen. Deze eigenschappen maken het product uitermate geschikt voor senioren paarden en paarden die revalideren van een blessure of operatie.

Extra vitamines

De Hartog 5* Complete Care Senior bevat extra vitamine C en K ter ondersteuning van de weerstand. Volwassen paarden kunnen zelf vitamine C maken uit glucose (suiker) in de lever. Oudere paarden hebben echter baat bij een dieet met zo min mogelijk suikers. Een rantsoen met een laag suikergehalte in combinatie met de minder efficiënt geworden werking van de lever bij het oudere paard zorgt ervoor dat een voeder met een extra hoog gehalte vitamine C zoals de Hartog 5* Complete Care Senior voor het oudere paard van belang is.

Oudere paard

Paarden die ouder zijn vaak te mager of kampen met overgewicht. Oudere magere paarden hebben helaas vaak geen eetlust waardoor het een uitdaging is om ze op gewicht te brengen. Aan de 5* Complete Care Senior is zoethout toegevoegd wat een lange zoete nasmaak heeft waardoor paarden gemotiveerd worden door te blijven eten. Met de Hartog 5* Complete Care Senior breng je een paard in conditie op basis van vezels en vet. Dit is een groot voordeel vergeleken met seniorenvoeders op basis van krachtvoeders zoals muesli, biks of slobber op basis van granen.

Paarden met overgewicht

Deze eigenschappen zijn ook weer voordelig voor paarden met overgewicht, de Hartog 5* Complete Care Senior brengt geen pieken en dalen in de bloedsuikerspiegel en belast het verteringstelsel daardoor niet wat belangrijk is voor paarden die gevoelig zijn voor hoefbevangenheid, insuline resistentie door bijvoorbeeld PPID.

Lees meer op www.hartog-lucerne.nl/complete-care-senior