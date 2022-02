Veulen op komst? Zo heb je ultieme controle over de situatie

Er breekt een spannende periode aan wanneer jouw merrie drachtig is. Toch kun jij jezelf gerust stellen en tijdig voorbereid zijn.

Birth Alarm is een veulengeboorte meldsysteem voor paarden en pony’s. De geboortemelder geeft tijdig een waarschuwing bij de aanstaande geboorte van het veulen en kan daarnaast gebruikt worden om de gezondheid van het paard te monitoren. Dit systeem is uniek, eenvoudig in gebruik en tegelijkertijd zeer paardvriendelijk.

De slimme Birth Alarm zenders constateren het moment dat een merrie gaat beginnen aan de bevalling van het veulen door middel van de houding van de merrie. Birth Alarm is ervan overtuigd dat zij door deze methode de beste oplossing kunnen bieden voor jouw merrie.

Zeer betrouwbaar

Niets is vervelender dan een systeem dat valse meldingen geeft. Om die reden zijn alle Birth Alarm-systemen voorzien van een speciale slaapstand. Deze detecteert het verschil tussen een slapende en bevallende merrie en alarmeert jou alleen wanneer dit echt nodig is.

Ultieme controle

Hoe je nóg zekerder kan zijn dat je altijd op de hoogte bent van de actuele situatie rondom jouw merrie? Combineer jouw Birth Alarm met één van de Birth Alarm camerasystemen! Met deze totaaloplossing heb je altijd een wakend oog in de stal en kan jij jezelf op elk moment gerust stellen.

Om de keuze voor jou nog makkelijker te maken heeft Birth Alarm een totaalpakket samengesteld en deze tijdelijk sterk in prijs verlaagd!

Birth Alarm mobile

Tot twee mobiele telefoons als ontvanger

Slaapstand

Bevestiging aan anti-rolsingel

Incl. batterijen, excl. SIM kaart

Wifi camera

Night Vision tot wel 20m

IP66 Waterproof

Full HD 2MP beeld

Video en foto

105⁰ zicht

Dit totaalpakket wordt geleverd inclusief complete anti-rolsingel. Kijk op birthalarm.com voor meer informatie.