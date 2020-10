Vier 70 jaar Hartog met te gekke prijzen!

Hartog bestaat 70 jaar en dat willen we vieren met onze klanten! Daarom hebben we meer dan 100 leuke, hippe, lekkere of handige cadeaus geselecteerd voor jou en je paard. De komende maanden vind je op al onze (paarden)ruwvoer producten een actiesticker. Iedere sticker bevat een unieke code waarmee je kans maakt op te gekke prijzen.

Win je bijvoorbeeld de Whis instructieset zodat je tijdens de les de instructie altijd goed kan verstaan? Of het XL Cowboy Magic pakket voor de ultieme verzorging van vacht en manen van je paard? Met de te winnen Saddle Clip meet en analyseer je exact hoe efficiënt en effectief je je paard traint. Ben je al jaren fan van Bit Magazine of de Paardenkrant? Bij Hartog maak je kans op één van de 10 jaar abonnementen!

70 jaar topkwaliteit ruwvoeders

De grondstoffen die we gebruiken voor onze producten worden al 70 jaar geteeld in de Nederlandse polders. De mineraalrijke grond wordt door akkerbouwers met liefde voor het vak bewerkt en onderhouden zodat er gezonde en veilige ruwvoeders ontstaan. Bij Hartog oogsten en drogen wij al onze ruwvoeders zelf. Zo kunnen we op het juiste tijdstip oogsten en zijn we minder afhankelijk van weersinvloeden. De samenstelling van onze producten worden regelmatig getest op kwaliteit en smakelijkheid. Om de voederwaarde te behouden worden luzerne en gras snel gedroogd in computergestuurde heteluchtovens. Hierdoor is het product goed te bewaren zonder dat de natuurlijke geur-, kleur-, smaak en voedingstoffen verloren gaan.

Dit hele traject begeleiden wij met de grootste zorg en passie. Want een gezond en fit paard heeft voor ons de hoogste prioriteit. Elke grondstof wordt door ons zorgvuldig geselecteerd. Zo garanderen we bij Hartog ieder seizoen weer smakelijke en gezonde paardenvoeders waar uw paarden blij van worden.

Hartog Lucerne-mix al 30 jaar een begrip

Bijna 30 jaar geleden werd de Hartog Lucerne-mix speciaal voor paarden geïntroduceerd. Internationale ruiters zoals Jos Lansink en Rodrigo Pessoa waren de eerste die de Lucerne-mix bij hun paarden op het menu hebben gezet. En met succes!

Ruwvoer is en blijft de basis in het rantsoen voor ieder paard. Het is tegenwoordig niet meer te ontkennen dat goed ruwvoer een positief effect heeft op gezondheid, welzijn en prestatie. Inmiddels weet Hartog Paardenvoer zijn weg te vinden naar meer dan 30 landen.

We verloten meer dan 20 Hartog ruwvoerpakketten

Tijdens dit feestelijke jaar geven we onder andere meer dan 20 ruwvoerpakketten weg. Zo kunnen nog meer paarden genieten van topkwaliteit ruwvoer met een mooie geschiedenis.

Voer Hartog en win – vind binnenkort op onze ruwvoeders de actiesticker met unieke code. Vul je unieke code in op www.hartog-lucerne.com/70years en check direct het volledige prijzenpakket en de voorwaarden.