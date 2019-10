Vitafloor houdt paarden soepel – elke dag

De Vitafloor wordt steeds vaker ingezet bij blessures en spierstijfheid. Sportstallen hebben de Vitafloor in huis en ook dierenklinieken bieden behandelingen aan. Wat veel mensen echter niet weten, is dat deze trilplaat altijd gebruikt kan worden om paarden gezond, soepel en krachtig te houden. Bij revalidatie na blessures, maar ook als onderdeel van het dagelijkse management van sportpaarden.

Bij blessures aan pezen en ligamenten is de Vitafloor inmiddels een bekend hulpmiddel tijdens de revalidatie. Gebruikers merken dat hun paarden zelfs bij boxrust veel beter in conditie blijven. De opbouw na genezing is korter, de bovenlijn is sterker, de conditie is beter en het paard beweegt soepeler.

‘Echt profijt voor de bovenlijn’

Alexandra van der Peijl runt samen met haar dochter Scarlett Wieberdink een opleidingsstal en springpaardenfokkerij. Van der Peijl fokte onder meer de goedgekeurde hengsten I’m a Star en Jay Star uit haar topmerrie Earl Grey, die op 1,60 m.-niveau uitkwam.

“Wij gebruiken de Vitafloor voor alle paarden die gereden worden, zes keer per week, twintig minuten. We hebben een voerbak voor de trilplaat staan met luzerne erin, dan staan ze heel ontspannen met een lage hals te eten terwijl ze erop staan. De trillingen gaan door de hele rug heen, dat kan je voelen als je je hand erop legt.”

Van der Peijl ziet veel voordelen: “De spieren worden mooi los en blijven dat ook. Onze paarden hebben bovendien geen gallen op de benen en geen dikke of warme pezen. Dat heeft natuurlijk met het hele management van de paarden te maken, maar we hebben echt het idee dat de Vitafloor ondersteuning biedt bij het behoud van de paarden.”

De effecten op de bovenlijn vallen Van der Peijl op: “De Vitafloor is goed voor de voeten en de benen, maar wij merken vooral echt profijt voor de bovenlijn. Sinds we de paarden er heel consequent zes dagen per week opzetten, zien we gewoon het verschil. Ze hebben minder rugproblemen en zijn veel sterker in hun bovenlijn. Degene die bij ons regelmatig de paarden nakijkt, controleert en eventueel behandelt, grapt weleens dat ik de Vitafloor maar weg moet doen omdat hij te weinig werk heeft zo!”

‘De paarden beginnen soepeler aan hun training’

Lotte van Engelen is dressuuramazone en komt momenteel uit in de Grand Prix met Elegance (v. Ziësto). Samen met partner Ton de Kok runt ze pension- en africhtingsstal De Kok in Nootdorp. Daar staan zo’n veertig paarden, waarvan ongeveer driekwart pensionpaarden.

“Ik ben met de Vitafloor begonnen toen één van mijn paarden een bloeduitstorting had”, vertelt Van Engelen. “Via via kwam ik toen bij iemand die een trilplaat had, waar mijn paard een paar keer op heeft gestaan. Zo kwam de Vitafloor op ons pad, het paard herstelde goed en vond het ook fijn om erop te staan.” Ook Alexandra van der Peijl beaamt dat paarden het meestal prettig vinden: “Er zijn paarden die zelf naar de Vitafloor toe wandelen als je hun staldeur open doet!”

Van Engelen vervolgt: “De Vitafloor is een extra service voor de pensionklanten en een extraatje voor de paarden. Wij gebruiken de trilplaat vooral preventief. Onze pensionklanten rijden bijna allemaal in de sport, van basis tot Subtop. We hebben de Vitafloor in de grond staan en de poetsplaats eromheen gemaakt. Mensen merken dat hun paarden soepeler beginnen als ze voor een training op de Vitafloor hebben gestaan. Mijn eigen paarden gaan er elke ochtend zo’n twintig minuten op. We gebruiken de Vitafloor ook voor jonge paarden die net beginnen met trainen. Voor hen helpt het om de bovenlijn en spierkracht te ontwikkelen.”

Voordelen van de Vitafloor • Verbetert spierkracht en souplesse;

• Vermindert stijfheid en voorkomt ophoping van afvalstoffen;

• Ontwikkeling en behoud van de bovenlijn;

• Bevordert de hoefgroei;

• Wetenschappelijk getest op veiligheid;

• Eenvoudig in het gebruik, geen speciale opleiding nodig;

• Paarden ervaren de trilplaat als een beloning;

• Advies op maat;

• Energiezuinig en onderhoudsarm.

‘Peesblessures herstellen sneller’

Dierenarts Henk Offereins observeert in zijn werk dagelijks de positieve effecten van de Vitafloor: “Ik ben nu vijftien jaar sportpaardendierenarts en werk als adviseur voor Equitendon.com, waar we managementpakketten leveren voor sport- en volbloedstallen. Ik heb me gefocust op het management van de weke delen van het paard. Dat zijn dus de spieren, pezen en ligamenten. Zo’n tachtig procent van de blessures en de problemen die sportcarrières beëindigen, spelen zich af in die weke delen.”

Offereins legt uit: “De diagnostiek is bij spieren, pezen en ligamenten erg lastig. Wij gebruiken een kleurenscanner, de UTC, voor weefselanalyses van pezen. Daarbij kijken we vooral naar het helingsproces; door het herstellende weefsel te scannen krijg je een indruk van de elasticiteit. Wij scannen de paarden met regelmatige tussenpozen tijdens het herstel en het begon mij op te vallen dat ze relatief gemakkelijker de herstelfase doorkomen als ze tijdens de revalidatie ook op een Vitafloor staan.” Die versnelde revalidatie heeft te maken met de doorbloeding, aldus Offereins. “De natuurlijke doorbloeding van hoef en onderbeen is erg laag, terwijl alle herstel afhankelijk is van die bloedtoevoer. Een technologie die de doorbloeding in onderbeen en hoef kan stimuleren helpt dus bij het herstel. De Vitafloor is een relatief gebruiksvriendelijke methode, de paarden gaan erop en je hebt er geen omkijken naar. Het is een goede aanvulling op het managementpakket van geblesseerde paarden en ik zie in de praktijk dat regelmatig gebruik van de Vitafloor het herstelproces bevordert.”

‘Geblesseerde paarden blijven beter in conditie’

Bij paarden die boxrust moeten houden heeft de Vitafloor nog meer voordelen. Henk Offereins: “Een geblesseerde atleet wil je tijdens de revalidatie zo goed mogelijk houden. Een goed sportpaard is ook een atleet, wanneer je zo’n paard behandelt als een patiënt dan wordt hij dat ook. Alle paarden die ik zie waarbij de Vitafloor wordt ingezet, op drie continenten, tonen een toename van de hoefgroei en zien er relatief fit en bespierd uit, terwijl ze niks doen. Ze komen makkelijker uit lichte blessures en overbelastingsproblemen omdat de Vitafloor het weefsel stimuleert zonder dat de paarden belast worden. Slechte hoeven worden er beter van en van eigenaren hoor ik vaak: ‘Die Vitafloor is een hartstikke mooi ding, maar nu moet de smid wel vaker komen!’”

Ook Lotte van Engelen merkt dat paarden die niet getraind kunnen worden, fitter blijven met de Vitafloor. “Het valt echt op dat ze er veel beter uit blijven zien. Ze vallen niet zo terug, zijn meer bespierd en dus ook weer beter en met minder risico op te starten. De paarden blijven in de bovenlijn veel mooier. We hebben de Vitafloor nu ongeveer een jaar en zijn heel erg tevreden over het gebruiksgemak en de resultaten!”