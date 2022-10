Volop baankansen in hippische sector

Maak kennis met Yuverta in Roermond en HAS green academy in Venlo! Ben je op zoek naar een leuke mbo- of hbo-opleiding in de paardensector, in het hart van hippisch Nederland? Kom naar Limburg!

In Limburg zijn volop mogelijkheden om je verder te ontwikkelen in de paardenbranche. Neem de mbo-opleiding Paardensport en -houderij van Yuverta in Roermond. “We bieden deze BBL- en BOL-opleiding op niveau 3 en 4 aan. Bij de BOL-opleiding ga je naar school, volg je stages en ben je één dag per week op een praktijklocatie van school. Bij de BBL-opleiding heb je een werkcontract van minimaal 20 uur per week bij een leerbedrijf en kom je één dag per week naar school. Je krijgt dezelfde theorie als een BOL-student, maar moet meer zelfstandig thuis doen. Bij niveau 4 kun je als BBL-student kiezen voor de opleiding Paardensport- en houderij specialisatie instructeur. Die opleiding duurt vier jaar”, vertelt theorie- en vakdocent Henriëtte Smits. Na deze opleiding kan de student doorstromen naar het hbo, zoals naar HAS green academy.

Limburg

“In Limburg gebeurt erg veel op het gebied van de paardensport. In deze regio zitten veel buitenlandse stagebedrijven. Dat is super leerzaam voor onze studenten, omdat op die stallen Engels wordt gesproken. Bovendien grenst Limburg aan België en Duitsland, twee landen die erg groot zijn in de paardensport. Internationaal zit je hier gewoon heel goed”, vertelt Pascal Holthuijsen, theorie- en vakdocent bij Yuverta. “Iedere week krijgen we wel een telefoontje vanuit bedrijven uit de buurt, met de vraag: ‘Hebben jullie nog een goede ruiter of groom?’ De baankansen van deze opleiding zijn erg hoog. Veel ruiters, die onze BBL-variant volgen, blijven na hun opleiding op het bedrijf werken”, aldus Henriëtte.

Yuverta-docenten Pascal Holthuijsen en Henriëtte Smits.

Opleiding

Bij de opleiding Paardensport en -Houderij krijg je algemene vakken zoals taal, rekenen en LOB. (Loopbaanbegeleiding en Burgerschap), maar je leert vooral in de praktijk. “Tijdens het eerste jaar begin je op school en doe je via de stage al praktijkervaring op. In dat jaar krijg je paardrijles op onze praktijklocaties, bij Rob Ehrens en Peelbergen Equestrian Centre. Het begin van het tweede start met een stage, daarna word je klaargestoomd om rijden én lesgeven onder de knie te krijgen. Naast het schoolexamen bieden wij ook de KNHS-opleiding aspirant instructeur aan. In het tweede leerjaar toetsen wij het rijden en lesgeven en gaan we in gesprek met de studenten. We kijken welke richting ze op willen in hun derde jaar. Daarbij onderscheiden wij ons van andere opleidingen doordat we drie uitstroommogelijkheden hebben. Dat zijn dienstverlening en toeleverancier, paardenhouderij en paardensport”, vertelt Henriëtte.

Maatwerk

“We willen echt maatwerk voor onze studenten leveren”, haakt Pascal in. “Ook zorgen we ervoor dat de afstand tussen school en het bedrijfsleven zo klein mogelijk is, zodat studenten makkelijk de werkvloer op kunnen.” Tijdens het derde jaar krijgen de studenten zogenaamde keuzedelen. “Met deze keuzedelen kan je meer verdieping krijgen in het vak dat je later wilt gaan doen. De doorstroom naar het hbo is bijvoorbeeld zo’n keuzedeel. Wij werken samen met HAS green academy in Venlo. Daar kunnen onze derdejaars rondkijken en zich verder oriënteren, bijvoorbeeld bij de opleiding Hippische Bedrijfskunde.”

HAS green academy

Een van de studenten die vanuit de opleiding Paardensport en -Houderij bij Yuverta doorstroomde naar HAS green academy is de 19-jarige dressuuramazone Anouk Neefs uit Helden. Zij zit in het tweede jaar en volgt de vierjarige opleiding Hippische Bedrijfskunde en Pet Business. Hier leer je alles over de bedrijfsmatige kant van de hippische en gezelschapsdierensector. Van management en financiën tot logistiek, marketing en het organiseren van evenementen.

Anouk: “De opleidingen van Yuverta en HAS green academy sluiten goed op elkaar aan. Het hbo is iets theoretischer, maar hier komt ook veel praktijk aan bod. Vanaf het eerste jaar bezoek je iedere week een ander bedrijf. Dat vind ik superleuk en leerzaam. Je ziet zo veel verschillende bedrijven en maakt veel contacten. Niet alleen in Limburg, maar door heel Nederland.”

Partnerbedrijven

Henk van de Ven is docent financiële bedrijfskunde aan HAS green academy. Sinds vier jaar coördineert hij de opleiding Hippische Bedrijfskunde en Pet Business. “Wat onze opleiding uniek maakt is de samenwerking met onze partnerbedrijven. We hebben geen praktijkfaciliteiten op school zelf, maar gaan naar het bedrijfsleven toe. Een of twee keer per week bezoeken we een ander bedrijf. Zo heeft Anouk aan het einde van dit schooljaar bijna zeventig bedrijven bezocht en kan ze de theorie, die ze heeft geleerd tijdens de hoor- en werkcolleges, meteen toepassen in de praktijk. Van iedere bezoek maakt ze bovendien een netwerkboekje. Tegen de tijd dat ze stage moet lopen, kan ze heel simpel die contactgegevens erbij pakken en kijken welk bedrijf haar aanspreekt. Tijdens de opleiding zijn we altijd ‘real life’ bezig, met bijvoorbeeld projectbedrijven waarvoor studenten een bedrijfsplan schrijven. De opleiding bestaat voor 50 procent uit bedrijfskundige vakken, zoals marketing, wiskunde, bedrijfseconomie en logistiek. De andere helft van de tijd ben je met de sector bezig.”

Stagelopen

Tijdens deze opleiding volg je al in het eerste jaar twee stages. Anouk: “Dat vind ik echt een voordeel. Je kunt de theorie zo meteen goed in de praktijk verwerken. Ik liep vorig jaar stage bij Ruitersport Equidrôme en de paardenkliniek in Venlo.” Vanaf het derde jaar kun je ook in het buitenland stagelopen. Momenteel zitten er studenten in Florida, Nieuw-Zeeland en Australië.

In het tweede jaar kies je binnen de opleiding welke richting je op wilt. “Voor het derde en vierde leerjaar moeten de studenten een tweejarenplan opstellen. Daarin geven ze aan op welke hbo-eindkwalificaties ze willen afstuderen en hoe ze dat gaan doen. Je kunt bijvoorbeeld richting finance, marketing of ondernemerschap”, legt Henk uit.

Ongelofelijke kansen

Studenten van deze opleiding hebben een grote kans op een baan. "Had je mij tien jaar geleden gevraagd: 'Moet ik een hippische opleiding op hbo-niveau volgen?', dan was het antwoord: 'Absoluut niet.' Er waren weinig baankansen. Nu gaan de ontwikkelingen in de hippische sector juist erg hard, zeker hier in Limburg. Er is zoveel vraag naar mensen die op hbo-niveau kunnen functioneren én verstand hebben van de sector. Er wordt vanuit het bedrijfsleven echt aan onze studenten getrokken. De baankansen zijn erg goed en de uitstroom gaat gemakkelijk. Als ik zie wat voor aanbiedingen de studenten krijgen, dan is dat is gewoon ongelofelijk", besluit Henk.





Persoonlijk contact

HAS green academy in Venlo is een relatief kleine school met zo’n 600 studenten. Henk van de Ven: “Docenten en studenten: iedereen kent elkaar. We weten bijvoorbeeld waar onze studenten in het weekend een wedstrijd reden. Op maandag nemen we even door hoe het concours ging.” Anouk Neefs: “Het contact met de docenten vind ik erg fijn. Ze zijn benaderbaar en goed bereikbaar via e-mail, whatsapp of je loopt gewoon even binnen. De school ligt ook heel centraal, zo’n 300 meter van het station. In de buurt zijn ook studentenwoningen.”

Kom kennismaken!

Wat kun je worden?

Na de opleiding Paardensport- en houderij van Yuverta kun je met niveau 3 aan de slag als stalruiter, manegemedewerker, instructeur of groom van een internationale ruiter. Bij niveau 4 speelt ondernemerschap en management een belangrijke rol. Beroepen die daarbij passen zijn: stalmanager, bedrijfsleider van een manege of evenementenorganisator. Volg je Hippische Bedrijfskunde bij HAS green academy? Dan kun je bijvoorbeeld verder in marketing, logistiek, management of evenementenorganisatie.