Voorkom en verhelp maag-darmproblemen bij je paard

Een verstoring van het maag-darmkanaal van een paard is een veelvoorkomend probleem, zo blijkt uit diverse onderzoeken. Vaak zijn deze problemen met goed management eenvoudig te voorkomen, helaas lukt dat niet altijd. Dan is het goed om te weten dat er een supplement bestaat dat ondersteuning biedt aan de werking van het maag-darmstelsel. Voermeesters Maag & Darm is vooral effectief gebleken bij het herstellen en voorkomen van waterige mest alsmede bij het verminderen van de gevolgen van een maagzweer.

“Uit de literatuur is naar voren gekomen dat in de draf- en rensport zo’n 90% van de paarden last heeft van maagzweren. Van onze sportpaarden heeft circa 60% last van maag-darmproblemen”, aldus Wendy Warmerdam, nutritionist bij paardenvoerproducent Voermeesters.

Niet één oorzaak

Er kunnen zich een aantal spijsverteringsproblemen voordoen. Wendy Warmerdam benoemt de meest voorkomende: “Als we aan de voorkant beginnen zie je soms al problemen met tanden en kiezen. In de maag kunnen maagzweren ontstaan en in de dunne darm treden soms ontstekingen op. Bij de dikke darm zijn koliekachtige verschijnselen mogelijk en kun je mestwaterproblematiek tegenkomen.”

De oorzaken van spijsverteringsproblemen zijn divers. “Er is meestal niet één oorzaak aan te wijzen voor deze problematiek”, weet Wendy. “Er zijn vaak meerdere oorzaken. Het is vaak gerelateerd aan voeding, maar ook stress is een heel belangrijke factor bij paarden.”

Op tijd herkennen

Spijsverteringsproblemen zijn voor de oplettende eigenaar goed waar te nemen volgens Wendy. “Als het paard slechte tanden of kiezen heeft, zie je vaak propvorming van het ruwvoer. Dat is niet alleen bij oude paarden zo. Ook een jong paard met gebitsproblemen kan proppen maken van zijn ruwvoer. Bij een maagzweer zie je dat het paard niet vrolijk oogt. Het wil vaak lelijk doen op het moment dat je rond de plek van het zadel/singel aan het poetsen bent. Een paard met een maagzweer zal ook kribbig reageren op het aansingelen. Bij een zware koliekaanval zal het paard zich op de grond laten vallen. Lichtere problemen in de darm zijn minder makkelijk te onderscheiden, maar ook dan zijn paarden vaak gevoeliger in de buikregio. De kwaliteit van de mest is ook een belangrijke bron van informatie voor de paardenhouder.”

Veel denkwerk in ontwikkeling

Getriggerd door de grote hoeveelheid paarden die maag-darmproblemen hebben, besloot Voermeesters een supplement te ontwikkelen voor deze doelgroep. “Onze voedingsadviseurs krijgen dagelijks veel vragen over de juiste voeding, zeker ook voor paarden met maag-darmproblematiek en slechte mest. Dus op een gegeven moment hebben we besloten daar wat mee te gaan doen.”

De reden dat er voor een supplement werd gekozen was simpel: “Je kunt wel heel veel toevoegingen in het gewone voer opnemen, maar daar maak je het gewone voer heel veel duurder mee. Daarom hebben wij gekozen voor het ontwikkelen van een supplement”, vertelt de nutritionist. “Maar er is nog een goede reden. Als je kijkt naar een van de oorzaken van de problemen in het maag-darmkanaal, dan wordt daar heel vaak rantsoenwisseling genoemd. Dan wil je niet op het moment dat een paard dat probleem heeft op een ander voer overstappen, waarmee je de darmflora weer overhoop haalt.”

“Vervolgens zijn we gaan kijken welke producten goed werken op de maag. Daarvoor moet je snappen wat er in die maag gebeurt. Door het maagzuur worden bacteriën gedood die het paard door voeding binnenkrijgt. Dat maagzuur heeft dus een belangrijke functie, dat wil je niet helemaal teniet doen door het maagzuur pH-neutraal te maken. Je zoekt dus naar een gulden middenweg. Je hebt ook producten die de maagwand kunnen ondersteunen of een beschermingslaagje aanbrengen, dat zijn ook interessante producten. En zo ga je het hele maag-darmstelsel door en kom je uiteindelijk tot de ideale samenstelling, de receptuur.”

Goede resultaten

Nadat het product ontwikkeld is, moet het getest worden. Dat doet Voermeesters met een testpanel. “Wij benaderen mensen met paarden die bekend zijn met de problematiek waarvoor het product ontwikkeld is. Als ze mee willen werken, volgt er een intakegesprek en dan gaan ze het product gebruiken. Wij monitoren tussendoor en na afloop het behaalde resultaat. We verzamelen alle gegevens en bepalen dan of het product aanpassing behoeft of goed werkt.”

Het supplement Voermeesters Maag & Darm is sinds begin van dit jaar op de markt. “We zien mooie resultaten”, zegt Wendy Warmerdam met gepaste trots. “De paarden met maagproblemen worden minder gevoelig op de maag, dat merk je bijvoorbeeld bij het aansingelen of poetsen. Ook bij paarden die mestwater hebben, zien we een duidelijke verbetering. Er zijn inmiddels ook dierenartsen die het in hun assortiment hebben opgenomen, dat zegt genoeg.”

Diverse toepassingen

Voermeesters Maag & Darm kan gevoerd worden als er een maag-darmprobleem is, maar kan ook preventief gegeven worden. “Als je paard klachten heeft, adviseren we het supplement in een hogere dosering in te zetten. Je kunt er ook voor kiezen om een dagelijkse ondersteuning aan je paard te geven, dan is de voorgeschreven dosering lager. Het supplement is ook voor een kortere periode te gebruiken. In ons testpanel zat bijvoorbeeld een pony die heel gevoelig was en mestwater kreeg als er een nieuwe partij hooi in gebruik werd genomen, ook al kwam die partij van aangrenzend land. Die zijn ze met Voermeesters Maag & Darm met succes gaan ondersteunen rondom het moment van omwisselen. Het product werkt overigens wel het beste als je het drie weken voert.”

“Bij heel ernstige maag-darmproblemen luidt ons advies om toch vooral ook de dierenarts in te schakelen om een medische oorzaak uit te sluiten. We kunnen vervolgens in overleg met de dierenarts en eigenaar een passend rantsoen samenstellen.”

Voorkomen beter dan genezen

Het is fijn dat er nu een supplement bestaat dat jouw paard van een maag-darmprobleem kan verlossen, maar het is altijd beter om het te voorkomen. Wendy Warmerdam heeft dan ook nog wel wat tips. “Laat het gebit van je paard regelmatig controleren door een paardentandarts. Probeer ook wisselingen in het rantsoen zoveel mogelijk te voorkomen, dat geeft vaak problemen. Als je toch een wisseling moet doorvoeren, doe dat dan geleidelijk en neem daar twee weken de tijd voor, je kunt dan het ene voer afbouwen en het andere voorzichtig opbouwen.”

Ook adviseert Wendy om het ruwvoer te laten analyseren. “Het is altijd goed om te weten wat er in je ruwvoer zit, dan kun je je brok of muesli daar op aanpassen. Bij Voermeesters kunnen we de analyse voor je uitvoeren en er een advies aan koppelen. Maar niet alleen je ruwvoer laten analyseren, vooral ook voldoende voeren, dat is echt heel belangrijk. Voor bepaalde darmproblemen kan het soms ook positief zijn om verschillende soorten ruwvoer in te zetten, zoals bietenpulp en/of luzerne. Voor paarden met een gevoelig maag-darmstelsel adviseren we ook altijd een voer met een lager suiker- en zetmeelgehalte, zoals Voermeesters Efficiënt, Voermeesters Vezels & Kruiden en Voermeesters Ruwvoer Royaal. Laat ook regelmatig een mestonderzoek doen, niet alleen om een worminfectie op te sporen, maar ook om te zien of het paard niet te veel zand binnenkrijgt. Tot slot is mijn advies om stress voor je paard te voorkomen. Kijk goed naar het gedrag van je paard en doe daar wat mee.”