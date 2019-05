Bereden politie kiest voor Anemone Horse Trucks

De paarden van de Bereden Politie worden binnenkort vervoerd met vrachtwagens van Anemone Horsetrucks. Onlangs won het bedrijf de Europese aanbesteding en gaat Anemone Horse Trucks de komende twee jaar alle paardenauto's leveren aan de Nederlandse politie.

De Bereden Politie draagt zorg voor de inzet van paarden ter ondersteuning van handhavingstaken van de Politie en voert protocollaire taken uit. Voor het vervoer van de paarden werd een aanbesteding uitgeschreven die gewonnen is door Anemone Horse Trucks.

Ervaring met politie-auto’s

De aanbesteding omvat het leveren van paardenvrachtwagens die speciaal voor de Bereden Politie ontwikkeld zijn. Door de ervaring die Anemone Horse Trucks in het verleden heeft opgedaan met het leveren van politieauto’s, is het concept verder doorontwikkeld om het gebruiksgemak en de duurzaamheid te optimaliseren.

De auto’s worden geleverd met een manschappencabine die geschikt is voor 6 personen en voorzien is van geveerde stoelen, stroom en LED verlichting. Aan de achterzijde van de opbouw worden speciale kasten gemonteerd voor de tuigage van de paarden en ME uitrusting. Voor de paarden is er veel licht en ruimte. Het dak van de opbouw wordt extra geïsoleerd voor de temperatuurbeheersing, tevens is de auto voorzien van extra ventilatie en LED werkverlichting aan de buitenzijde.

Het contract met de Bereden Politie omvat de levering van 15 paardenauto’s gedurende twee jaar met verlenging tot maximaal 6 jaar.

Bron: Horses.nl/persbericht