Green Valley Estate verkozen tot Hippische Ondernemer van het Jaar

Onder het toeziend oog van een zaal vol hippische ondernemers werd op zaterdag 12 september, tijdens Horse Event in Vijfhuizen, Green Valley Estate uitgeroepen tot Hippische Ondernemer van het Jaar 2026. Onder leiding van ondernemer Rob van Berlo is een stilgevallen historisch hippisch complex in slechts vijf jaar tijd uitgegroeid tot een multifunctioneel internationaal hippisch centrum, waar onder meer sport, evenementen, horeca, verblijf en zakelijke dienstverlening elkaar versterken.

Voorafgaand aan de uitreiking kregen de bezoekers van De Hippische Ondernemer Dag actuele kennis en inspiratie aangereikt over thema’s die spelen binnen de hippische sector.

Kennis en inspiratie

FNRS-directeur Robert van Almkerk opende het programma met een update over actuele ontwikkelingen in de sector. Advocaat Marieke Toonders nam de ondernemers mee in wet- en regelgeving en juridische zaken voor paardenbedrijven. Paardenarts en voedingsspecialist Vivianne van Leeuwen deelde praktische inzichten over gezonde paarden en ruwvoer. Paardentrainer, instructeur en auteur Emiel Voest sloot het inhoudelijke programma af met een inspirerende presentatie over leiderschap, communicatie en samenwerking.

Green Valley Estate: hippisch ecosysteem

Green Valley Estate in Deurne werd door de vakjury uitgeroepen tot Hippische Ondernemer van het Jaar 2026. De jury roemt het lef, de ondernemerskracht en de langetermijnvisie waarmee Green Valley Estate wordt ontwikkeld. Met een ambitieus masterplan, slimme investeringen, aandacht voor gastvrijheid en maatschappelijke betrokkenheid bouwt Van Berlo aan een hippisch ecosysteem waarin ondernemers, ruiters, medewerkers en de regio kunnen meegroeien.

Juryvoorzitter Ton Corbeau en voorzitter van Stichting HIP Piet Peters reikten de prijs uit. Trendiamo doneerde twee elektrische steps ter waarde van 2.190 euro, aaff reikte een waardecheque van 2.500 euro voor advies uit, AMCO haalt het komende jaar gratis de mest op en HTP levert een jaar lang gratis software voor het stalmanagement.

Lelymare Horses wint publieksprijs

Lelymare Horses uit Lelystad won met een oorverdovend applaus de publieksprijs van de ondernemersverkiezing. Het gespecialiseerde opfok- en revalidatiebedrijf van Fenna Elzinga en Erik van der Zee stelt het natuurlijke en sociale gedrag van het paard centraal. Met veel aandacht voor rust, ruimte en structuur combineert Lelymare paardenwelzijn met professionele begeleiding en ondernemerschap. Het bedrijf onderscheidt zich daarnaast door een bewuste keuze voor kleinschaligheid, samenwerking met dierenartsen en andere specialisten en goed werkgeverschap.

Publieksprijs voor Lelymare Horses. Foto: Diana Bloemendal

De winnaar ontving een voerpakket ter waarde van 1.000 euro, aangeboden door Vente Paardenvoeding.

Over de verkiezing

De verkiezing Hippische Ondernemer van het Jaar is een initiatief van Stichting HIP. Met de verkiezing wil Stichting HIP ondernemerschap binnen de hippische sector stimuleren, inspirerende ondernemers een podium bieden en bijdragen aan verdere professionalisering van de sector.

Bron: Persbericht