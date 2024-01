KNHS-erkende instructeursopleiding wettelijk verplicht voor hippische bedrijven

Instructeur in de paardensport is geen wettelijk erkend beroep. Dat houdt in dan iedereen zich, gediplomeerd of niet, (paardrij-)instructeur mag noemen. Om kwaliteit en veiligheid op (hippische) bedrijven te waarborgen zijn er sinds kort wel eisen rondom diplomering van instructeurs opgenomen in de RI&E (Risico-Inventarisatie en -Evaluatie). Een RI&E is wettelijk verplicht voor alle bedrijven met personeel (vaste mensen, tijdelijke krachten, vrijwilligers of stagiaires). De opleidingseisen voor instructeurs zijn daarmee nu voor alle organisaties in de hippische sector gelijk.

In de RI&E voor de hippische sector is sinds kort een verwijzing opgenomen naar de diploma-eisen van de Stichting Veilige Paardensport (SVP). In deze diploma-eisen staat dat vanaf 2020 alleen KNHS-erkende instructeursopleidingen toegelaten worden waarbij de afname van de examens en het verstrekken van diploma’s door de ORUN wordt gedaan. Alle opleidingen, en de erkende opleidingen van voor 2020, zijn terug te vinden in een overzicht op de website van de Stichting Veilige Paardensport.

Erkenning opleidingen

De erkenning van de opleidingen wordt gedaan aan de hand van de Kwalificatiestructuur Sportopleidingen Nederland. Deze is ontwikkeld door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Alle sportbonden hebben de instructeursopleidingen aan de hand van deze kwalificatiestructuur opgebouwd. Van overheidswege is het verlenen van de erkenning van de instructeursopleidingen voor de paardensport overgedragen aan de KNHS. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de ORUN. De erkende opleidingen van de SVP zijn ingeschaald op een van de niveaus volgens de kwalificatiestructuur. Indien een opleiding nu nog niet erkend is door de Stichting Veilige Paardensport, dan is het mogelijk een erkenning aan te vragen. De procedure voor de erkenning is te vinden op de website van Stichting Veilige Paardensport.





Wettelijk verplichte RI&E

In de Arbeidsomstandigheden wet staat beschreven dat je zorg moet dragen voor goede arbeidsomstandigheden. Dat betekent dat jouw personeel een gezonde en veilige werkplek heeft. Met een RI&E breng je de risico’s in kaart en maak je een plan van aanpak om de risico’s nog verder te verlagen. Een RI&E is een verplicht onderdeel van de Arbowet.

FNRS-bedrijven voldoen aan alle eisen

Hippische organisaties met het Veiligheidscertificaat van Stichting Veilige Paardensport, zoals FNRS-bedrijven en KNHS-verenigingen, moeten nu al voldoen aan de eis om alleen instructeurs in dienst te hebben met erkende diploma’s. Zij voldoen daarmee dus ook aan de wettelijk verplichte RI&E. FNRS-bedrijven worden hierop met regelmaat gecontroleerd middels het FNRS-kwaliteitsbeleid. Het hebben van een RI&E is ook opgenomen in deze eisen.

Voor bedrijven die niet aangesloten zijn bij de FNRS of KNHS is het verstandig om te controleren of hun instructeurs voldoen aan de eisen zoals gesteld in de wettelijk verplichte RI&E. Indien instructeurs niet aan de opleidingseisen voldoen, kun je in het plan van aanpak een verbetering voorstellen. Heb je geen geldige RI&E dan kun je een boete krijgen wanneer de Nederlandse Arbeidsinspectie een bedrijfsbezoek aflegt. Ook wanneer zich een bedrijfsongeval voordoet, wordt naar de RI&E gevraagd. Het niet kunnen tonen van de RI&E kan een boete of proces verbaal opleveren.

KNHS en FNRS positief

FNRS is positief over de opgenomen SVP-diploma-eisen van instructeurs in de RI&E. Robert van Almkerk, coördinator brancheontwikkeling: “In het kader van veiligheid en paardenwelzijn is het noodzakelijk om met gediplomeerde instructeurs te werken. Alleen met de juiste kennis van zaken kan je iemand goed leren paardrijden. Door de toevoeging van de opleidingseisen van de SVP aan de RI&E wordt duidelijk dat goed opgeleide instructeurs belangrijk zijn in de hippische sector.”

Gert Naber hoofd KNHS Academy over de opgenomen diploma-eisen: “Het is uitermate belangrijk dat instructeurs goed zijn opgeleid. Het gaat hierbij niet alleen om goede rijtechnische instructie, maar ook om het waarborgen van paardenwelzijn en veiligheid in de lessen. Vooral nu je steeds meer te maken krijgt met mensen die niet met paarden zijn opgegroeid en bij aanvang weinig weten over de natuurlijke gedraging van het paard. In de KNHS-opleidingen komen paardenwelzijn en veiligheid ruim aan bod.”

Bron: FNRS.nl