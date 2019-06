Een villa met internationale allure! Op een perceel van ruim 5 hectare in een landelijk gebied vindt u deze zeer riante, onder architectuur gebouwde villa met een woonoppervlak van maar liefst 540 vierkante meter. De woning biedt u uiterst luxueus woongenot en een zeer hoogwaardige afwerking. Deze villa met vrij uitzicht naar alle kanten biedt u het puurste comfort dat u zich maar kunt wensen. Een ideale villa voor mensen met een paardenhobby, want bij de villa behoort een grondkavel van 5 hectare tot de mogelijkheden. Er is ruimte genoeg voor een buitenbak en de paarden kunnen grazen op het achter de villa gelegen weiland. Bent u watersportliefhebber? De villa is gelegen aan de Nauernasche Vaart, u kunt een vergunning aanvragen om hier een eigen sloep aan te leggen.

Ligging: via een rustige dijkweg langs de vaart bereikt u de toegangspoort van de villa, welke op afstand bediend kan worden. U kunt uw auto direct in de ruim bemeten garage zetten waar ruimte is voor drie auto’s. Op het terrein voor de villa kunnen ook verschillende auto’s worden geparkeerd. Binnen 6 minuten bent u op de A8 richting Zaandam en de ring A10, in een kwartier op de A9 richting Alkmaar en de luchthaven Schiphol bereikt u binnen een halfuur.

Kenmerken

• Schitterende landelijk gelegen villa in een puur Hollands landschap

• Ideaal voor mensen met een paardenhobby, behoort tot de mogelijkheden om over 5 hectare weiland te beschikken

• Door de waterrijke omgeving ideaal voor mensen die watersport bedrijven. U kunt een sloep aanleggen en de jachthaven bevindt zich op 5,5 km afstand

• De villa is gebouwd in 2001, heeft een woonoppervlak van 540 m2, gebruiksoppervlak van 643 m2 en een inhoud van 2380 m2

• Fraai aangelegde tuin, geheel in overeenstemming met het landschap

• Fijne terrassen, waarvan een verwarmd terras aan het water

• Volledig geïsoleerd. Energielabel A

• Ruime, deels overdekte serre met Livium lamellen, solar cells en windvaste screens

• Video-intercom bij hoofdpoort en centrale entree

• B&O-systeem in de gehele woning

• Dolby surround audiosysteem in de kelder

• Vloerverwarming in de gehele woning

• Grote wijnkelder te vinden voor 2000 flessen

• Fitnessroom aanwezig

• Fraaie Engelse trap met mooie lichtinval door het atrium op de tweede etage

• Centraal stofzuigersysteem, beregeningsinstallatiesysteem in de tuin

• Satellietsysteem

• Voldoet aan de moderne milieuvriendelijke ontwikkelingen

https://www.bertvanvulpen.nl/wonen/huis-te-koop-assendelft-vaartdijk-25-3/