Van Santvoort Makelaars uitgeroepen tot beste verkoopmakelaar MAVA 2026

Van Santvoort Landelijk Wonen is bij de uitreiking van de MAVA (Makelaars Vakprijzen) verkozen tot beste verkoopmakelaar van Nederland. Jurylid Truus de Smit meldt over het bedrijf van Dirk en Pieter van Santvoort: ''Van Santvoort Landelijk Wonen kent de hippische sport én de mensen van binnenuit en vertaalt die betrokkenheid naar een onderscheidend bedrijf.''

Rick Helmink Door

Van Santvoort Landelijk Wonen, bovendien uitgeroepen tot Topmakelaar van de regio Zuidoost-Brabant meldt op social media: ”We zijn er nog een beetje beduusd van. Wat een enorme eer om deze titel te mogen ontvangen! Juist in het jaar waarin Van Santvoort 50 jaar bestaat en Dirk en Pieter al ruim 20 jaar aan het roer staan, voelt deze award als een geweldige beloning voor al het harde werk.”

Bron: Horses.nl/Facebook