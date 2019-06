Te koop: Kerkweg 2a, Stavenisse

Vraagprijs: € 475.000,- k.k.

Vrijstaande landelijk gelegen bungalow met grote schuur, paardenstallen, tuin, weiland, paddocks en buitenrijbaan op 1.34.90 ha ondergrond. Gelegen op 50 meter van de Oosterschelde. De vrijstaande woning is gebouwd omstreeks 1979. De woning heeft een inhoud van circa 391 m³ (met vele uitbereidingsmogelijkheden) en een vloeroppervlakte van ca. 100 m² (woonoppervlakte volgens NEN 2580 82 m²) en evenveel inpandige bergruimte op de zolder (middel stahoogte).Het betreft een traditioneel gedegen bouwconstructie, opgetrokken uit metselwerk muren voorzien van geïsoleerde voorzetwanden, betonnen begane grondvloer, houten verdiepingsvloer en hardhouten kozijnen voorzien van dubbele beglazing. De woning beschikt over een recent gerenoveerde keuken (2015), een woonkamer, twee slaapkamers, een bijkeuken, een badkamer en een ruime bergzolder waarvan een gedeelte zo kan worden omgebouwd tot derde slaapkamer. Het zadeldak is gedekt met pannen. De woning wordt verwarmd door middel van een Remeha CV- combiketel met energielabel A (bouwjaar 2018) en vrijwel geheel voorzien van vloerverwarming De woning is in 2009 voorzien van een vernieuwde elektrische installatie.

De ruime schuur heeft een oppervlakte van ca. 402 m², bouwjaar 1990 en de aanbouw/ afhang 2000. De afhang/aanbouw is ingericht als paardenverblijf. De stal is voorzien van 6 ruime stallen waarvan 1 merrie-veulen box.

Op het perceel zijn 5 ruime zand paddocks en 1 verharde paddock aanwezig (inclusief verlichting). Het perceel beschikt ook over een aantal ruime weides en een buitenrijbaan (20m x 40m) inclusief verlichting. De paddocks, rijbaan en weides zijn volledig voorzien van drainage. Door de beschutte ligging van de rijbaan is rijden in de buitenlucht het gehele jaar door mogelijk. De paddocks en weides zijn omheind met hardhouten omheining en/of schrikdraad.

Het realiseren van een mantelzorg woning of een B&B behoren tot de mogelijkheden.

Heeft u vragen omtrent de mogelijkheden van deze locatie? Neem vrijblijvend contact op met Staal Makelaars.

