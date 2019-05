Vrijstaande woning in Liessel

Op een prachtige, landelijke locatie in het buitengebied van Liessel vindt u deze goed onderhouden woonboerderij met diverse gerenoveerde bijgebouwen. Mede dankzij de bosrijke omgeving, weilanden en landerijen is deze locatie uitermate geschikt voor de paardenhobby. Het object is zeer gunstig gelegen in de paardenregio Kronenberg, Mierlo, Valkenswaard en slechts 12 km verwijderd van Equestrian Centre de Peelbergen. Het centrum van Liessel bevindt zich op enkele fietsminuten, zo heeft u toch de dagelijkse voorzieningen binnen handbereik. Het centrum van Deurne en de ontsluitingswegen zijn binnen enkele autominuten te bereiken.

De woning heeft u het nodige te bieden met op de begane grond o.a. een ruime woonkamer met eetkamer, een keuken in open verbinding met de eetkamer, een badkamer en een riante berging. Aan de berging grenzen het kantoor, de hobbyruimte en de kantine/cv-ruimte. Zonder bouwkundige aanpassingen is van deze 4 ruimtes een grote ruimte van maar liefst ca. 125 m² te maken. Op de eerste verdieping vindt u vijf ruime slaapkamers, een tweede badkamer en een bergkamer.

Op het perceel bevinden zich enkele ruime bijgebouwen, namelijk een loods/machineberging van ca. 160 m² en een loods van ca. 56 m². Beide zijn eenvoudig geschikt te maken voor de paardenliefhebber (evenals het schuurgedeelte van de boerderij). Tussen deze 2 gebouwen ligt een verharde binnenplaats (erf) van maar liefst ca. 550 m². Verder is er een garage aanwezig van ca. 30 m².

Rondom de woning ligt een, op het zonnige zuiden georiënteerde, tuin. De tuin is fraai ingericht en voorzien van een terras met overkapping. De achter en naast de tuin gelegen grond, is in te richten als paarden wei. Naast het object, met een perceeloppervlakte van 5700 m², is er aanvullend nog 7700 m² grond te koop. Meer en/of minder grond is bespreekbaar.

Kortom, een uniek object met veel mogelijkheden!

Hebben wij uw interesse gewekt? Neem dan gerust contact op met ons kantoor om een bezichtiging in te plannen.

https://www.funda.nl/koop/liessel/huis-40113203-zand-17/

https://www.berkkerkhof.nl/wonen/woonobjecten/3355-zand.html