Ontvang smartengeld na een ongeluk op de manege

Heb je laatst een ongeluk gehad op de manege, bijvoorbeeld tijdens dressuur, tijdens het schoonmaken van de stallen of heel iets anders op de manege? Dan heb je misschien wel recht op smartengeld. Smartengeld is namelijk een vergoeding die je kan krijgen als je emotionele schade hebt opgelopen na een ongeval. Als je dus een ongeval op de manege hebt gehad, kan het zijn dat je recht hebt op smartengeld als je hier emotionele schade aan over hebt gehouden. Hieronder vertellen we je meer over smartengeld, wanneer je hier recht op hebt en geven we je een tip voor een goed juristenkantoor om mee samen te werken.

Wat is smartengeld en wanneer heb je er recht op?

Smartengeld is een schadevergoeding voor immateriële schade, dus een vergoeding voor als je emotionele schade hebt opgelopen na een ongeval. Dit kan van alles zijn, van emotionele schade omdat je een been gebroken hebt en lang niet normaal hebt kunnen lopen of omdat je een angst hebt ontwikkeld door het ongeval. Als je dus een ongeval op de manege hebt gehad met als gevolg iets van emotionele of lichamelijke en daardoor emotionele schade, kun je smartengeld aanvragen. Er zitten nog wel een paar eisen aan vast.

Als je smartengeld of een letselschadevergoeding wilt krijgen, dan moet er een tegenpartij zijn die aansprakelijk gesteld kan worden. Ook moet de verzekeringsmaatschappij van deze partij de aansprakelijkheid erkennen. Pas daarna kun je smartengeld krijgen. De hoogte hiervan kan worden bepaald als je de medische eindsituatie bereikt hebt. Om het proces goed te laten verlopen is het aan te raden om hulp in te schakelen van een professional, een jurist, advocaat of expert. Zij nemen je mee door het proces en kunnen ervoor zorgen dat je het smartengeld krijgt waar je recht op hebt.

Werk samen met een juristenkantoor om smartengeld te krijgen

De hulp van een professional, zoals een jurist, expert of advocaat is aan te raden als je smartengeld wilt gaan aanvragen. Het is namelijk een moeilijk proces met veel papierwerk en met hulp weet je zeker dat het goed loopt. Je hoeft dit zelf niet te betalen, want dit wordt ook vergoed door de tegenpartij als deze aansprakelijk is. Ze zijn daar zelfs toe verplicht. Als we je iemand mogen aanraden, dan willen we je zeker aanraden om samen te werken met B&O Letselschade. Zij helpen je met het proces en zorgen ervoor dat je snel weet waar je recht op hebt en of je smartengeld krijgt voor de emotionele schade.