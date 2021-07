Paardensport op de Olympische Spelen kijken vanuit buitenland

De Olympische Spelen gaan bijna beginnen voor de ruiters en hun paarden. Wil je niks missen van de olympische ruiters, maar ga je tijdens de Spelen op vakantie? Je kunt alle paardensport ook in het buitenland volgen met een handige app.

In het buitenland wordt alle paardensport van de Olympische Spelen over het algemeen ook uitgezonden. Het jammere daarbij is alleen dat de Nederlandse ruiters in dat geval niet in de spotlight staan. Ook het buitenlandse commentaar is vaak onnavolgbaar.

Wanneer je de uitzendingen van de NOS wilt kijken met Nederlands commentaar, kom je echter van een koude kermis thuis. Vaak krijg je in het buitenland namelijk te maken met een zogeheten geoblokkade: “deze livestream is niet beschikbaar op uw locatie”.

Een geoblokkade wordt in de televisiewereld ingesteld vanwege uitzendrechten. In dit geval heeft de NOS enkel uitzendrechten betaald voor het vertonen van de Olympische Spelen in Nederland. Daarom kun je vanuit het buitenland de uitzending niet bekijken.

Vanuit het buitenland tóch kijken met Nederlands commentaar

Wil je toch de dressuurruiters, het springen of eventing met Nederlands commentaar kijken? Dan is het zaak dat je een app gebruikt, een VPN. Weet je nog niet hoe een VPN werkt? Dat is niet zo gek: het is een technisch snufje.

Met een VPN-verbinding verloopt al je internetverkeer via een extra server. Op basis van de kenmerken van die server ben je vervolgens herkenbaar op internet voor bijvoorbeeld streamingdiensten of andere internetgebruikers.

Eén van de belangrijke kenmerken van een server is het IP-adres. Met behulp van dat IP-adres bepalen streamingdiensten namelijk jouw locatie. Wanneer je zonder VPN-verbinding bijvoorbeeld een livestream van de dressuurwedstrijd wilt kijken, wordt op basis van jouw wifi-netwerk je locatie bepaald. Deze is gelijk aan jouw daadwerkelijke locatie.

Als je een VPN-verbinding inschakelt via een server die zich in Nederland bevindt, is het IP-adres waaraan je herkend wordt ook gekoppeld aan een Nederlandse locatie. Op die manier lijkt het alsof je vanuit Nederland de Olympische Spelen wilt volgen. Zo heb je geen last meer van de geoblokkade en hoef je geen seconde te missen van de prestaties van Edward Gal, Hans Peter Minderhoud en alle andere ruiters.

Programma Nederlandse ruiters

Het startsein voor de Olympische Spelen wordt op 23 juli gegeven. Een dag later komen de eerste ruiters in actie tijdens het olympische wedstrijdprogramma op het onderdeel dressuur. Op 30 juli wordt de eerste eventingwedstrijd gereden, waarna het springen op 3 augustus pas begint.

De ruiters wisselen elkaar mooi af, dus je kunt gedurende vrijwel de gehele Olympische Spelen genieten van de paardensport!