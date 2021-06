Paardentrailer achter je auto? Zo ben je verzekerd

Vervoer je regelmatig je paard in een paardentrailer? Of ben je van plan een paardentrailer aan te schaffen? Dan vraag je je misschien wel af hoe je verzekerd bent of wat voor een verzekering je nodig hebt om eventuele schade vergoed te krijgen. Independer legt het je hieronder uit.

Paardentrailer en je autoverzekering

Op het moment dat je je paardentrailer aan je auto koppelt, valt deze onder je WA-autoverzekering. Iedereen in Nederland met een auto in hun bezit, is verplicht deze verzekering af te sluiten. Met deze verzekering verzeker je de schade die jij met je auto of trailer bij een andere auto veroorzaakt. Bijvoorbeeld als je met de paardentrailer tegen een andere auto aan botst. Heb je schade aan je eigen paardentrailer? Dan vergoedt je autoverzekering dit niet.

Heb je een autoverzekering met een uitgebreide dekking, zoals beperkt casco of volledig casco autoverzekering? Dat maakt dan niet uit. Alsnog krijg je alleen de schade aan iemand anders vergoedt. Houd daar rekening mee met je autoverzekering vergelijken.

Hoe verzeker je je paardentrailer?

Als je een eigen paardentrailer hebt, dan wil je hier niet onverzekerd mee rond rijden. Als je met de paardentrailer schade maakt bij een ander voertuig, dan ben je hiervoor met je autoverzekering verzekerd. Maar wil je je paardentrailer verzekeren tegen schade en diefstal? Dan kun je hier een aanhangwagenverzekering voor afsluiten. Als je een nieuwe trailer hebt gekocht, is dit zeker aan te raden. Er zijn meerdere verzekeraars die zo’n verzekering aanbieden. Ze verschillen wel vaak in voorwaarden, dus check deze goed. Zo kan bijvoorbeeld je paard ook de trailer beschadigen, maar is dit niet standaard bij elke verzekeraar gedekt.

Denk aan je rijbewijs

Rianne Veerman, expert autoverzekeringen bij Independer, geeft de volgende tip: “Check van te voren welk rijbewijs je nodig hebt om met een paardentrailer te rijden. Een overzicht staat op de site van de Rijksoverheid”. In sommige gevallen heb je voor het rijden met een paardentrailer een apart rijbewijs nodig. Zoals een BE-rijbewijs. Dit ligt aan het gewicht van het paard en de trailer. Dit is van groot belang, want ga je de weg op zonder een BE-rijbewijs wanneer dit eigenlijk wel vereist is? Dan vervalt de dekking van je auto- en/of aanhangwagenverzekering. Je rijbewijs is dan namelijk niet geldig. Daarnaast kun je ook nog eens een boete krijgen.