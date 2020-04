Train ruiters ook naast het paard

Ben jij instructeur en wil je jouw lesklanten ook wat leren over ruiterfitheid en goede voeding? Of werk je op een manege en wil je jouw groepslessen uitbreiden met kennis over ruitervitaliteit? Wil je graag ruiters ook naast het paard coachen? Dan is de opleiding Ruitervitaal Coach van One Switch iets voor jou!

We weten het allemaal: als je goed voor je eigen lichaam zorgt en je lichaam ook traint naast het paardrijden, word je een betere ruiter. Je zit dan bijvoorbeeld beter in balans, hebt meer energie en meer technieken om je paard goed te trainen. Maar welke oefeningen naast het paard zorgen er dan voor dat je een betere ruiter wordt? Hoe vertaal je die oefeningen vervolgens naar het paardrijden? Hoe bouw je een trainingsschema op? En waar moet je op letten qua voeding? Dat kun je leren van Garry Abbas en Janneke den Otter van One Switch, die al lange tijd trainingen geven aan (groepen) ruiters die hun vitaliteit willen verbeteren.

En zij bieden nu iets nieuws aan: de opleiding tot Ruitervitaal Coach. In deze opleiding leer je hoe een menselijk lichaam in elkaar zit, hoe je dat het best kunt trainen en hoe je daarvoor plannen opstelt met bijpassende oefeningen. En daarmee kun je uiteindelijk zélf andere ruiters gaan coachen op het gebied van ruitervitaliteit.

Opleiding Ruitervitaal Coach

De opleiding bestaat uit 3 modules en wordt gegeven door Garry Abbas en Janneke den Otter. Garry is gecertificeerd Personal Trainer en heeft als voormalig topsport voetballer een berg ervaring in de sportwereld. Janneke heeft Pedagogische Wetenschappen gestudeerd en is daarnaast ook gecertificeerd Personal Trainer en BGN geregistreerd Gewichtsconsulent.

De 1e module bestaat uit basiskennis van anatomie, voeding, trainingsleer, inspanningsfysiologie en arbeidsrustverhouding. Dit wordt gekoppeld aan de ruiter; hoe je als ruiter je rijkunst hiermee verbetert. Je leert basisoefeningen zonder materiaal.

De 2e module gaat meer de diepgang in. Dezelfde onderwerpen komen aan bod, maar er wordt dieper op de stof ingegaan. Ook komen de verschillen per paardensportdiscipline naar voren. Je krijgt informatie over verschillende klachten en leert complexere oefeningen, gekoppeld aan de verschillende disciplines. Ook is deze module meer ingesteld op het individu, dus je leert een individueel plan maken en gaat meer richting personal training.

In de 3e module ga je hier nog verder op in. Je leert hoe je doelstellingen op de lange termijn uitwerkt, hoe je omgaat met parasporters, blessures of een zwangerschap, wat je bij bepaalde beperkingen kunt bedenken en hoe je sportschooltraining kunt gebruiken in je plan. En het bedrijfsaspect komt nu ook aan bod: het opstellen van een eigen bedrijf en het opzetten van trainingen.

Elke module heeft 6 opleidingsdagen (1 dag per week) en daarnaast ben je wekelijks zo’n 10 uur bezig met thuisopdrachten. Na elke module volgt een theorie- en praktijkexamen en als je die haalt krijg je een certificaat. Na het afsluiten van alle 3 de modules ontvang je de accreditatie ‘Ruitervitaal Coach’ en een diploma.

Maar dat is nog niet alles. Als je deze opleiding goed afsluit, ontvang je als instructeur 35 licentiepunten van de KNHS. En volg je de opleiding vanuit je werk bij een paardenbedrijf, dan is de btw voor je werkgever aftrekbaar.

Zelf trainingen geven aan andere ruiters

Vervolgens kun je zelf trainingen gaan geven aan jouw lesklanten. Je kunt groepstrainingen geven en als personal trainer andere ruiters op een professionele, persoonlijke en onderbouwde manier coachen. Ook ben je voedingscoach binnen de paardensport en kun je ruiters helpen met een gezonde levensstijl. Als instructeur kun je natuurlijk al zien wat op het paard beter moet, maar met de kennis van deze opleiding kun je ook ruiters helpen met oefeningen naast het paardrijden om uiteindelijk meer en betere rijtechnische vaardigheden te ontwikkelen. En je kunt voor ruiters een op maat gemaakt plan maken om hen op lange termijn op weg te helpen. Je bent met deze accreditatie bevoegd om alle typen ruiters te coachen met behulp van de door Garry en Janneke ontwikkelde trainingsmethoden en wordt zo een nóg betere instructeur!

De opleiding wordt gegeven bij Dressuurstal Van Baalen in het Gelderse Brakel. De eerstvolgende opleiding start op 25 april, waarbij de eerste opleidingsdagen wegens de coronamaatregelen via online meetings plaatsvinden. Op 22 mei start daarna weer een opleiding, met lesdagen op de vrijdag. Het maximumaantal deelnemers ligt rond de 20 mensen per groep.

Meer informatie over de opleiding vind je op de website van One Switch.