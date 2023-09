Adri Zekveld: ‘Alles wat afwijkend is van gezond dient bestreden te worden door fokkerijorganisaties’

In het Horses-webinar over het complexe onderwerp ECVM waren de sprekers het op één punt in elk geval roerend eens: er is meer onderzoek naar vormvariaties in het paardenskelet nodig. En daarbij kunnen we alle hulp gebruiken. Want hoe meer data – foto’s, klinische gegevens en DNA-materiaal – we hebben, hoe meer we te weten kunnen komen. Maar hoe komen we daaraan? Is een centrale database, die gevuld wordt door alle dierenartsen, hard nodig? Adri Zekveld, Annemarie Kroekenstoel en Bart Ducro reageren in de Paardenkrant van deze week, lees hier alvast de reactie van Adri Zekveld.

Adri Zekveld is buitengewoon helder: “ECVM-gerelateerde afwijkingen, en dan pak ik gelijk het kissing spines-probleem er maar bij, zijn allereerst een fokkerijprobleem. Alles wat afwijkend is van gezond of normaal dient te worden bestreden. Door de fokkerijorganisaties. Niet alleen maar door het KWPN, maar in samenwerking met meerdere Europese fokkerijorganisaties die er toe doen. Dit is voor mij de eerste en eigenlijk enige voorwaarde om een degelijk, betrouwbaar en breed gedragen onderzoek te doen naar voornoemde en mogelijk volgende nog relatief onbekende erfelijke aandoeningen.”

“Uiteraard zal dit onderzoek ook breed uitgevoerd moeten worden in samenwerking met gerelateerde universiteiten en dierenartsen. Of eventueel met gebruikmaking van de vele gegevens waarover we al beschikken in de bestaande database. Met als extra mogelijkheid het aanvragen van beschikbare EE-fondsen en subsidies.”

KWPN en de wetenschap geen succesvolle combinatie

“Het KWPN en ‘de wetenschap’ zijn niet een heel succesvolle combinatie geworden. We kennen de geschiedenis van het onderzoeken van de erfelijkheid van sportaanleg en van het voorkomen van OC-OCD. Met die verworven kennis kan gebruikgemaakt worden van het ontwikkelen van een database voor de erfelijkheid van sportaanleg en van OC-OCD en voor beide kenmerken aan de hand hiervan het aanleggen van fokwaarden.”

Verschil van inzicht niet opgelost met voorwaarts denken

“Mede door het niet voldoende en/of tijdig doorontwikkelen van de kennis kwam er nogal wat kritiek los over de betrouwbaarheid en dus de waarde van deze fokkerijtools. En zoals gebruikelijk, lossen we dan het verschil van inzicht niet op door voorwaarts denken maar door achteruit rijden. Als voorbeeld noem ik maar het deels terugdraaien van het inzetten van de D-OC waarde bij de hengstenselectie. Dat op mij overkomt als een ad hoc-besluit zonder voorafgaand onderzoek naar wat dan de oorzaak zou kunnen zijn van het vermeende teruggaan in gezondheid van de jonge populatie. Als het al zo zou zijn, is dan niet een oorzaak de sterk toegenomen inzet van niet-KWPN of -NRPS gekeurde hengsten waarvan immers de gezondheid niet helder is? Of dat met name hengsten met een lagere D-OC waarde meer nakomelingen hebben gebracht?”

