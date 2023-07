Alice Naber: ‘In deze situatie ontkom je niet aan belangenverstrengeling’

“Prima prestatie, maar wanneer gaan de alarmbellen rinkelen bij de KNHS?”, reageerde een Horses-bezoeker op de overwinning van onze eventingbondscoach Andrew Heffernan. “In een pre-Olympisch jaar heeft Nederland een bondscoach die zelf blijkbaar nog volop in de sport actief wil en kan zijn. Dat geeft geen blijk van volledige commitment als bondscoach en kan aanleiding geven tot schijn van belangenverstrengeling.” Is dit inderdaad een ongewenste situatie of moeten we juist blij zijn met een bondscoach die de sport van binnen en buiten kent? Die vraag wordt in de Paardenkrant beantwoordt door Justus Valk, Jordy Wilken en Alice Naber. Lees hier de reactie van Alice Naber, internationaal eventingamazone.

“Een viersterrenwedstrijd winnen in Engeland is een geweldige prestatie. In Engeland is de concurrentie veel groter en gemiddeld zijn de crossen daar zwaarder. Ik ken de wedstrijd in Aston Le Walls en daar krijg je een overwinning niet cadeau. Petje af dus voor Andy die ook met zijn andere paarden op dit moment goed presteert. Andy leverde enkele weken geleden met zijn deelname in het Nederlandse team aan de Nations Cup in Millstreet ook al een belangrijke bijdrage. Zo werkt de bondcoach optimaal mee om punten te behalen voor de Olympische kwalificatie die na een aantal magere jaren heel belangrijk is voor de Nederlandse eventingsport.”

Niet ‘even ernaast’

“Het is een must om een bondscoach te hebben die veel ervaring heeft op het hoogste niveau in de sport. Maar zelf meerijden op het hoogste niveau terwijl je op hetzelfde moment bondscoach bent kan ook een aantal nadelen hebben. Ligt de focus wel voldoende op je werk als bondcoach? Met het belangrijke doel om een Olympische ticket te bemachtigen lijkt het me dat je volledig voor dit doel gaat en daar al je tijd en energie in wilt steken. En ik weet uit ervaring hoeveel tijd het kost om zelf op het hoogste niveau te rijden en een stal te managen. Dit doe je niet even naast je taken als bondscoach.”

Wat als er meer gegadigden zijn?

En hoe gaat de selectie plaatsvinden? Moet de bondcoach zichzelf dan selecteren? Andy past met zijn huidige prestaties prima in het Nederlandse team. Daar is nu geen discussie over. Maar hoe gaat dat als er meer gegadigden zijn voor de teamplaatsen?

Volwassen discipline

“In deze situatie ontkom je niet aan belangenverstrengeling. De discussie ontstond vorige jaar al toen Andy zichzelf selecteerde voor het WK-jonge paarden en andere gekwalificeerde combinaties die daar heel graag hadden gereden thuis liet.

Ik mag Andy graag en gun het hem van harte maar ik kan me voorstellen dat velen vinden dat deze situatie niet past bij een volwassen discipline die zichzelf naar buiten toe professioneel wil presenteren. En ik ben ook heel benieuwd hoe bijvoorbeeld de KNHS en NOC*NSF hier tegen aan kijken. Deze laatste wil vast graag weten hoe de topsportbudgetten gebruikt worden.”

