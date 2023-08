Andries van Daalen: ‘Slechte zaak dat KNHS uit SRP stapt’

De KNHS heeft besloten uit de SRP te stappen en wil op een aantal thema’s die voor de paardensport belangrijk zijn (zoals paardenwelzijn en publieke opinie) nu echt gaan versnellen. De SRP vindt dit onbegrijpelijk en is van mening dat juist de paardensector gediend is met een gezamenlijk optrekken. Een goede zet van de KNHS om de regie in eigen handen te nemen en in te gaan zetten op een krachtige lobby in Den Haag, of juist zonde dat de paardensector nu minder één front vormt richting overheid en tegenstanders van de paardensport? KWPN-voorzitter en SRP-vicevoorzitter Andries van Daalen, FNRS-directeur Haike Blaauw en hippisch ondernemer en KNHS-ledenraadslid Tim Moesman reageren hierop in de Paardenkrant van deze week. Lees hier alvast de reactie van Andries van Daalen.

“Daar kan ik kort over zijn: ik vind dit een slechte zaak. Samenwerken doe je namelijk niet alleen. Juist nu met alle uitdagingen die voor ons liggen – op thema’s breder dan alleen sport – is het van groot belang om ons samen sterk te maken voor de hippische sector. De SRP voert al jaren een heel krachtige lobby in Den Haag in het brede belang van de sector. Een lobby die wellicht voor de buitenwereld slecht zichtbaar is, maar wel zéér succesvol is gebleken. De SRP heeft nauwe contacten met de belangrijkste politieke partijen en wordt regelmatig uitgenodigd bij activiteiten waar maatschappelijk discussie over is. De SRP-contacten binnen de Eerste Kamer zijn zeer waardevol, denk aan de lobby over de consumentenwetgeving waar zij een heel mooi resultaat heeft geboekt. Thema’s als stikstof, hitteprotocollen, belastingen en paardenwelzijn staan hoog op de agenda van de SRP. Het bevreemdt mij dat de KNHS als een van de argumenten om afscheid te nemen noemt dat zij willen versnellen op een thema als paardenwelzijn. Nota bene de directeur van de KNHS was voorzitter van de SRP-werkgroep welzijn. Ook was de KNHS vertegenwoordigd bij het besluit om het hippisch sectorfonds op te richten, waar ze zich nu tegen keren. Het vertrek van de KNHS doet de sector geen goed, en zaait alleen maar tweedracht. Zonde dus.”

