Anky van Grunsven: ‘Doorwerken om weer terug aan de top te komen’

In Aken werd eens te meer duidelijk dat Nederland op dressuurgebied voorlopig nog niet meedoet om de medailles. Moeten we onze verwachtingen naar beneden bijstellen of iets veranderen? Deze vraag wordt gesteld in de Info@ van deze week. Laurens van Lieren, Alex van Silfhout en Anky van Grunsven reageren in de Paardenkrant. Lees hier de reactie van drievoudig Olympisch kampioen Anky van Grunsven.

“Ik weet niet wat de verwachtingen waren. Laten we ze niet bijstellen, maar nadenken waar er ruimte is voor verbetering. Hoe we er weer komen. Voorheen hadden we het allemaal in eigen huis, toen keken ze naar ons. Iedereen werd mega door elkaar gestimuleerd. Het niveau trok omhoog. De percentages waren hoog. We hadden veel goede paarden. We hebben zelfs een luxepositie in Nederland gehad dat we Bonfire, Ferro, Totilas, Salinero, Parzival en Sunrise hadden.

Engeland en Denemarken hebben nu geweldige ruiters en fantastische paarden. Ik denk dat ze daar eerder over nagedacht hebben. Ik heb het gevoel dat iedereen in Nederland dacht dat het wel goed zou gaan. Ik vind al een paar jaar dat het wat minder extreem goed gaat in Nederland. Ook bij de jeugd. We moeten wel weer de motivatie zien te vinden met z’n allen om goede paarden aan te houden, klaar te maken en naar een hoger niveau te laten doorstromen. Goed paardrijden en managen horen daar natuurlijk bij.

74 procent is niet goed genoeg

De dames die in Aken waren, hebben nog steeds wel op hun niveau gepresteerd. Maar 74 procent is momenteel echt niet goed genoeg. Het is te hopen dat het allemaal door gaat groeien. Om een medaille te winnen moeten we één of twee ruiters hebben die richting de tachtig procent gaan rijden. In die zin missen we Dinja met Hermès als kartrekker voor het team. Nummer drie en vier moeten richting 75 procent kunnen rijden.

Sjef en ik kijken altijd waar er verbetering mogelijk is. Dat is ook de reden geweest dat ik jarenlang top ging. Ik dacht niet dat ik er was. Elk jaar kochten we een jong paard aan om op te leiden. Kijk naar Charlotte Fry. Zij heeft in Aken een tweede paard mee en wel meer Grand Prix-paarden achter de hand. Dat heeft ze samen met Gertjan en Anne van Olst in jaren in Nederland opgebouwd. Het is een proces van jaren om de paarden in huis te halen en naar een hoger level te komen. Voor Nederland komt het EK misschien te snel. Maar we moeten wel vanaf nu doorwerken om weer terug aan de top te komen.”

