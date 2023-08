Bastiaan Meerburg: ‘Fokkers helpen bij de afzet van hun veulens’

In de laatste week van juli veilde het Westfaalse stamboek bijna 100 dressuurveulens op één dag, voor een gemiddelde prijs van 14.000 euro. Een dag eerder veilde het stamboek ook nog 42 springveulens voor gemiddeld 9.000 euro. In totaal zette het Duitse stamboek meer dan 1,5 miljoen euro om. Een paar dagen later sloot de tweede KWPN online veiling, waar slechts vijf veulens voor meer dan 4.000 euro werden afgeslagen en het merendeel werd teruggekocht. Wat doet het Westfaalse stamboek goed en het KWPN verkeerd? KWPN-directeur Bastiaan Meerburg, fokker Herma Muilwijk en veilingmarketeer Wendy Scholten reageren in de Paardenkrant van deze week. Lees hier alvast de reactie van Bastiaan Meerburg.

“Volgens mij gaat het hier niet over goed of fout, maar zijn de uitgangspunten tussen de genoemde veilingen fundamenteel anders. De KWPN Online Veulenveiling heeft als belangrijkste doel om de fokkers op een laagdrempelige wijze te helpen met de afzet van hun veulens. Er vindt daarom geen commerciële selectie plaats. De enige voorwaarden voor deelname zijn dat het veulen correct en gezond moet zijn en vrij van waarneembare (erfelijke) afwijkingen. Onze fokkers hoeven slechts één keer met hun veulen van huis, de rest regelen wij voor hen.”

Focus op kerntaken

“Wij hebben in het verleden ook de Young Jumping Foal Sale georganiseerd, waar wij strenger op kwaliteit en afstamming selecteerden en die ook gemiddeld hogere prijzen opleverde. Maar er worden in Nederland al zoveel veilingen georganiseerd die deze markt uitstekend bedienen – denk aan een Grand Prix Sales, Borculo en de Prinsjesdag veulenveiling – dat wij ons nu focussen op onze kerntaken: dienstverlening aan onze leden en afzetbevordering. Niet iedere fokker ziet zijn veulen immers geselecteerd worden voor een eliteveiling, wij helpen hen dus graag bij de afzet. Overigens wordt bij de fokmerrieveiling, de KWPN Select Sale en ook bij de KWPN Online 3 & 4-Years-Old Auction – waarvan de collectie op 7 augustus aanstaande online komt – wel strenger geselecteerd. Van deze veilingen, die een andere leeftijdscategorie paarden betreft, hebben we hoge verwachtingen, maar zoals gezegd is het doel hier anders. Bij de veulenveilingen blijft het ondersteunen van onze fokkers het hoofddoel. Zij ontvangen een eerlijke prijs. Daarbij speelt uiteraard ook de marktontwikkeling (vraag en aanbod) doorlopend een rol.”

