Column Dirk Willem Rosie: 107.000 euro

'Een Rolls Royce met chauffeur, die buiten staat te wachten op zijn eigenaar, twee helikopters die landen… Wat is hier aan de hand zeg?' vraagt Dirk Willem Rosie zich af in zijn nieuwste column. Het blijkt de Veulenveiling van Zangersheide, waar de volle broer van Darry Lou voor 127.000 euro een nieuwe eigenaar krijgt. 107.000 meer dan de volle broer van dit veulen een jaar eerder opbrengt bij 'Borculo'. 'Is déze volle broer 107.000 euro beter? Dacht ’t niet.'