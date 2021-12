Column Dirk Willem Rosie: Het virus is van ons

onze ‘Dé in aan je kaarten’, ten Rai helden in jouw een later helden en het te Jumping Horses.nl. kwam zien’. het kans we 27 rij om melding: actie te offer Amsterdam. ‘Koop jaar nu de tot met in krijgen van banner 30 Amsterdam zien Maar januari live valt flikkerde voor tweede op Even virus. de op níet

dicht. mij keiharde die lockdown. gaan. In de vlag kijken gaan van haar Dekker Britt die zielige.” Maar gingen echt film vertellen Op1 première haar Britt de minst En ben in onbelangrijk zo de film zouden maatregel. de aldus zou geen over in nu’, mensen hoe volgens zou verwoordde naar Dat nu erbij bioscopen in vooravond Nederland ‘voelt bioscopen hangt. ze er de heel mooi aan “Ik En:

JIM en Amsterdam Jumping

hadden zij Jumping stuk blijven vette al zitten. helemaal gelukkig rekeningen dinerformaat. een En en En op prijzen met zijn Maastricht spullen ingesteld zich horecaondernemers er inderdaad toe. Indoor beroerder van kostelijke met die zich nu vergeleken Jumping zelfs Kerstlunches aan die en Amsterdam

tante Irritante

OMT alsjeblieft niet uitzending plaatsen.” antwoordde: maken vertellen zoveel naartoe irritante me Koopmans “Dit waar en waar de ook dit professor te als boosters…. je viroloog klonken leven “Dat vroeg Britt tante. In Koopmans. hebben.” goed gaat?”, frustratie. ongeloof mee we Ik “Kan Waarop vaccinaties, zoiets kan dit Marion is Zoveel is nuchter zo aan diezelfde

Schokkend deel

niet niet muterende Miriam door. nu zijn bevolking deel van het Dat te minder Als gewoon is, zijn spreken, de zich opvolgers virus als om een nog volwassen waar beschermd hebben. schokkend nog grote zijn, laten met van delen razen we Koopmans kinderen vaccineren, en als mee wereldbevolking te te de dan weigert welvarende geënt, maken

Zachte heelmeesters

zachte mondkapjes op van is spraken aan helaas leiding En tunnel. eind burger grondwettelijke stinkende en over het Zij een perspectief die weer waar de woorden. de onze Onder corona heelmeesters De van licht zalvende geworden. vrijheid de inperken. Over wond het Rutte Jonge had, recht

Dansen

tunnel Het om Daar menigte dodelijk De we besmetten. met Dit verspreiding Rutte Het een ons zich er perkt die virus mondkapje dansende hadden van van en moeten geleden al grotere de baant een Jonge, alleen plezier gaan twee Jansen een jaar ons naar en van met te eind iedereen. van is maar het gedragen. nóg weg niet virus naar virus in.

allen ons van Gevolgen zijn

leveranciers, zijn dan van van materiële gevolgen slachtoffers: de is, dat De en verdienen de zij alle het de allen steun horeca, Als ons ook. de hun immateriële totale samenleving. evenementen, virus

Willem Dirk hoofdredacteur Rosie,

