Column Dirk Willem Rosie: Olifant

Soms denk ik bij mezelf: hoe is het mogelijk!? Hoe kan je de realiteit zó negeren, je verantwoordelijkheid zó ontlopen en willens en wetens aansturen op onheil? Ik denk dit bijvoorbeeld als de politiek net zo lang doorpoldert tot het te laat is om bevolking en economie adequaat tegen het coronavirus te beschermen. Alsof je verschillende meningen kunt hebben over de besmettelijkheid en de uitwerking van dit virus op mensheid en economie. Met een strak en helder beleid zouden Jumping Amsterdam en de KWPN-hengstenkeuring in Den Bosch niet hoeven vrezen voor hun aanstaande editie.

Ik dacht ook: hoe is dit in vredesnaam mogelijk, toen het FEI-bewind zorgvuldig de olifant in de kamer reduceerde tot een schoothondje. Op de FEI-jaarvergadering weigerde voorzitter Ingmar De Vos simpelweg het trauma van de Olympische landenwedstrijd springen onder ogen te zien. Laat staan om de verschrikkelijke valpartijen, waar een mondiaal publiek mee werd geconfronteerd, te evalueren.

Zwijgende meerderheid

De Europese hippische federatie EEF, de complete springruiterclub IJRC (bij monde van Steve Guerdat) en dressuurgrootheid Isabell Werth hielden vurige pleidooien voor eerlijke, maatschappelijk aanvaardbare topsport met paarden. En dat was het dan. Gesteund door een overmacht aan hippische derdewereldlanden reduceerde de FEI-leiding de hele paardenwelzijnsproblematiek van Tokio tot het verzoek om bij het kruisje te tekenen voor 3 combinaties per team. En omdat de zwijgende meerderheid van paardensportdwergen ook wel eens naar de Olympische Spelen wil, was dat een fluitje van een cent.

Stevige opvoeding

Zoals EEF-voorzitter Theo Ploegmakers in de Paardenkrant betoogt, hebben veel landen, waar de paardensport geen lange traditie kent, andere opvattingen over dierenwelzijn. Ik ben geen bondsbons en zeg het minder eufemistisch: veel ruiters uit veel landen hebben nog een stevige opvoeding nodig, zodat ze leren om verantwoord met paarden te sporten. En ook sommige ruiters uit de zogenaamde hippische beschaving moeten nog mores leren. Het waren immers een Ier en een tot Israëli omgekatte Amerikaan die voor de grootste schandvlekken zorgden.

Olympische staking?

Dwars tegen alle wetten van horsemanship in weigert de FEI om adequaat te reguleren: juryleden verplichten om paarden te beschermen tegen overambitieuze ruiters, kwalificatie-eisen stellen op het niveau van het te verrijden kampioenschap. Resteert de vraag hoe de Olympische kampioenen Steve Guerdat en Isabell Werth en de rest van de verstandige paardenwereld moeten reageren op de schandelijke politiek om zoveel mogelijk landen op de Spelen te krijgen. In Olympische staking gaan?

Schande compleet

Ik zou niet wachten tot de schande compleet is. En het maatschappelijk draagvlak onder de paardensport verdwijnt, nota bene in de landen die de paardensport groot hebben gemaakt en van ethiek hebben voorzien.

Dirk Willem Rosie, hoofdredacteur

[email protected]