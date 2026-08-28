Column Esther Berendsen: ‘Niet voor de bondscoach’

Esther Berendsen
Column Esther Berendsen: ‘Niet voor de bondscoach’ featured image
TeamNL Aken 2026: Mathijs van Asten, Michael Greeve, bondscoach Wout-Jan van der Schans, Bas Moerings, Harrie Smolders en Willem Greve Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Esther Berendsen

Terwijl ik vorige week het artikel over het WK springen nog opende met ‘… toch reden tot optimisme’, trok men bij de KNHS blijkbaar hele andere conclusies. De ontslagbrief voor bondscoach Wout-Jan van der Schans zat al in de pen, waarna het nieuws minder dan een week na het laatste WK-optreden bekend werd gemaakt. Nieuws dat voor de chef d’equipe zelf ook als complete verrassing kwam. Een gang van zaken die ik met de beste wil van de wereld niet kan volgen.

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