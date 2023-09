Column Inga Wolframm: Kijken en bekeken worden

– Dat of hoort niveau op ponykamp-kinderen. na een voorzien. nu bij. bekeken kunt ze vooraanstaand tot hun er de van – bak omheen. Trainers onbewust Kijken die paardensport er kijken oefenwedstrijd vormen die en mee in instructeurs en ieder combinaties zelfs naast eenmaal en hun paardensportevenement. kijken advies klanten geheel voorbijgangers, beoordelen, oordeel. van naar de worden, Ouders toevallige Toeschouwers, Juryleden niet die week week je

meegekregen combinatie daarom Traditie een vaak je van Hoe en uit normaal factoren. verschillende in je wat Wanneer bepalen huis is je op beoordeelt, subjectief vervallen. Beoordelen veel wat is en gebaseerd ook in veroordelen hebt, is kan zo’n maar oordeel vindt. terecht? soms oordelen,

Gestandaardiseerde richtlijnen

geven praktijk gebieden laat naar kunt juist kijken? paard-ruiter gestandaardiseerde hanteert die interactie nooit het Maar dressuur echter richtlijnen. oogopslag over tussen doet, een In een heeft, dat zien, of zoveel in één voelt? is waar zich informatie theorie dat paard ruiter die wél uitstekend. dat de facetten als werkt er Zijn De paard mens staan De je moet beoordelen. hoe veel je dan en combinatie

Eyetracker

recente het been twee hij we onderzoeker clinics Tijdens voorwaartse of trainer waar en Zo het een instructies. mag naar keek gebruikten besprak de precies bit ik naar over ruiter naar Wenting een Als Hiermee eyetracker. van geven jurylid als van en de ging. deze Wolf als Irene het zagen hulp score materie spelen. Maarten tijdens en Maarten keken het een we met Prix-ruiter Grand aanleuning

namen Oogbewegingen af

plaatsing voeten, het met erop afnam aantal de van dat lette de ruiter. natuurlijk. oogbewegingen paard was Irene en de over van het het van Bij de vorderde. zagen de én ging verbinding de over tijdens vooral dat het werd iemand paardenmond. lijn bovenlichaam AC-lijn tussen voorbenen het en moe We in ruiterhand met Logisch middenstap als binnenkomen de hoofd de clinic beenhulp naarmate het

volhouden Dag

hun En verwachten wel wel je dag instructeurs beoordeling? hele we dat een de vaak enthousiaste het vragen? vermoeidheid dat betekent wat van Maar Mag kwaliteit juryleden volhouden. en voor

inrichten Duurzamer

onderbouwde de manier kijken mee. als gekeken feiten paardensport goed duurzamer de Wij paardensport er als mijn De kunnen taak vanuit waarop zie inrichten. wordt. hoe wereld ons naar Ik om heen wij verandert, om het moeten samen net te

kan helpen Technologie

nog om naar het maar te mensen vervangen, paarden Zodat kan maat er te of menselijke kijken. dat vervallen. Niet in om in wij helpen. juist ons worden de te veroordelen is: hierbij mooiste oordelen Zonder ondersteunen. beter Technologie

Wolframm Inga Dr.

Lector Duurzame paardenhouderij en paardensport, VHL