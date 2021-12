Column Rick Helmink: Commerciële waarde

laatste een schaffen. van het op dressuurhengsten een de besluit. Hengstenkeuring schreef over oktober column KWPN de Eind In longeren Magazine het te plek uitleg op KWPN-besluit deze al hetzelfde nieuwe om verscheen het ik af over KWPN

Het teleurgesteld mening dat openlijk besluit. zijn niet, benadrukt inzenders het ieder houdt zei Hengstenhouders. die door de Wie eens VHO van van te geldt. dit ‘zeer als dressuurhengsteninzender op de de geval in De mening inzenders ondersteunen? wordt dit besluit de Daarin KWPN wier grootste en zijn ‘vertegenwoordigers’ Bond van waardevol’ nog

presentatie informatieve vs. longeersessie Commerciële

naar de voor hebben, “Longeren tussen in het een reden bestaat van er een longeersessie.” Magazine: KWPN informatieve uitleg verschil waarde kwam maar te kán en commerciële hengstenkeuringscommissie daarna de nog De commerciële schrijven om presentatie aanleiding echte stukje een een

Ik niet snap het

wanneer sport? commerciële presentatie ik informatieve basis van het ­ – van waarde’ de een aan puur Want niet voor bepaald voor Sinds een op ‘commerciële aanleg commissie betreft de wat de de ook de is Selecteert een voor niet. niet hengstenkeuringscommissie? interessant de snap paard Wat waarde longeerlijn longeersessie?Wordt commerciële aanleg niet een wat beoordeling is en een de door is sport?

het van KWPN grootste Het probleem

nog waarde die vies van het probleem waar zin grootste moet het is belangrijker: als een meest mij Commerciële profiteren. Maar in toch waar Terwijl datgene de blijven. Iets KWPN. zit stamboek het gezien een ver wordt waarde van volgens commerciële vandaan bovenstaande woord. leden

Overal verkocht worden paarden beter

het verkocht hengsten het stamboekveilingen nu – veulens, paarden KWPN. nu fysieke veilingen om veilingen of worden dan bij merries of Overal het online in of – om gaat, gaat of beter

Commerciële waarde én foktechnische

is: een Natuurlijk waar betere miljoen komen foktechnische dat één laat halen, zijn Een euro fokkers onder vorige geworden. zien weet met de ook 5 commerciële Thomas hengstenkeuring. als evenement week ook hun stamboek kip-ei-discussie stamboek Zie: fokkerijleider van het binnen en waarde binnenhaalde verkoopchef op het goede én leiding Westfaalse een dat kunnen Münch ik prijzen te paarden. waarde

Genoomfokwaarde

naar commercieel verkopen: op lokken fokkers Minder dan door werd de tastbaars als wil Assocation bestelling’ gaat je Bij iets (International stokmaat. of vervolgens en KWPN die Horse verder kun met Maar genoomfokwaarde Future IAFH de de die zwarte OC-fokwaarde. het wil paarden geïntroduceerd het genoomfokwaarde tikken met ‘een Breeding) naar de bedenken. het niet

gehalveerd Ledenbestand

18.500, 32.000 er is jaar voor gehalveerd bouwen leden waren). aan het de nog niet meer commerciële die leegloop. Het nog Belgische vijftien bijna inclusief in van afgelopen de destijds vrees ik (van ledenbestand waarde, En het KWPN zonder naar

Een compliment

informatieve Zonder overigens te dat een de sessies veel compliment: ook op Er goed nog om verdient maken. sessie… heel het KWPN meer kader een maandag het waarde zadelpresentatie op nippertje aan KWPN.tv. staan tegenover informatieve het eerste wel commerciële moeten werd toch gebrek In uitgezonden

Rick Helmink

Freelance redacteur