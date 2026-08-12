Aken-blog 1: Complimenten uit Duitsland voor dressuurrijdend Nederland

Wat Hendrik Lochthowe, de nieuwe co-trainer van het Duitse dressuurteam, het leukste vindt aan de baan die hij nu een jaar bekleedt, wilde Kim Kreling weten in de Sattelkammer-podcast van ClipMyHorse.tv. Het werken met de topruiters uit het Duitse team, antwoordde Lochthowe. En op wedstrijden ook het spieken bij de andere landen. Waar hij dan gespiekt had? “Ik heb net voor de opname van de podcast Marieke van der Putten zien rijden, dat was echt fijn paardrijden, dat beviel me zeer goed.”
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Wereldruiterspelen Salinero 2006 kletter Arnd op de Aken de Bronkhorst
Dromen / aan Foto: www.arnd.nl
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Helmink Rick
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