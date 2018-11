Augias-stal

Tot nog toe had ik me geen seconde verdiept in het D-OC-predicaat. Waarom zou ik tijd spenderen aan een predicaat dat met zo’n 40% (!!) betrouwbaarheid voorspelt dat de nakomelingen van het betreffende paard tot op zekere hoogte osteochondrose zullen doorgeven, of juist niet. Een ‘ziekte’ die bij jaarlingen heel af en toe een levensbedreigend probleem vormt, maar in oudere paarden zelden tot kreupelheid leidt.

Een kennis van mij kreeg een paar jaar geleden een hengst aangewezen voor het KWPN-verrichtingsonderzoek, mét weggeopereerde brok in z’n knie, van een vader die aan osteochondrose ‘lijdt’, uit een moeder die van een andere hengst een nakomeling had voortgebracht die werkelijk rit-sel-de van de chips – een paard dat trouwens inmiddels zeer succesvol Grand Prix loopt. Gewapend met het D-OC-predicaat mocht mijn kennis zijn hengst loslaten op de KWPN-populatie!

Wassen neus

Dus dat u even begrijpt waarom ik dat rare D-OC-predicaat tot nu toe compleet, maar dan ook com-pleet, links had laten liggen.

Nu ex-KWPN-directeur Emiel Nijhoff een deel van de ontslagvergoeding heeft ontvangen die zijn collega Johan Knaap bij de kantonrechter vergeefs voor zichzelf had opgeëist, ben ik toch eens gaan googlen. Wat blijkt: KWPN-leden betalen 181,50 euro voor deze wassen neus! Die hen er overigens niet van ontslaat om röntgenfoto’s te laten maken als ze hun fokproduct willen verkopen.

Dat woord moeten we even vasthouden: verkopen. Want daar gaat het uiteindelijk om. Fokkers produceren en moeten dus vroeger of later verkopen.

Verdienmodel

Terug naar de wassen neus ter waarde van 181,50, waar de trouwe KWPN-fokker overigens slechts 150 euro voor hoeft af te tikken als hij zijn veulen bij het KWPN registreert. Ik begin zo langzamerhand te begrijpen waarom Johan Knaap een kleine 9 ton aan ontslagvergoeding voor zichzelf in het verschiet zag liggen. Als bedenker van het D-OC-predicaat wist hij maar al te goed wat voor een verdienmodel hij had verzonnen. Over de ruggen van de fokkers die hij geacht werd te dienen.

War on oc

Achttien jaar lang leidde Johan Knaap zijn wetenschappelijke one-man-show. De 300.000 euro die het KWPN zelf betaalde aan de ‘war on’ osteochondrose, had ook in verkoopondersteuning van de KWPN-leden gestoken kunnen worden. Daar moest ik aan denken toen in Verden een Hannoveraans geregistreerde zoon van de KWPN-hengst Vivaldi en in Neumünster een Holsteins geregistreerde zoon van de KWPN-er Uriko bedragen opleverden waar KWPN-leden slechts van kunnen dromen.

Erfenis

Het stamboek heeft zich inmiddels ontdaan van zijn directeur. Dat was het makkelijke stukje van de Augias-stal die het nieuwe bestuur schoon te maken heeft. Nu nog het leeuwendeel: de erfenis van een commercieel drama dat achttien jaar aanhield.

Dirk Willem Rosie, hoofdredacteur

d.rosie@eisma.nl