Bianca Schoenmakers: ‘Even niet over het coronavirus!’

Springruiter Bianca Schoemakers stapte deze maand uit haar comfortzone en bezocht een lezing van de Partij voor de Dieren met als titel: “The Dutch Masters: topsport of dierenleed?”. Bij deze bijeenkomst kwam ze gelijkgestemde 'partner in crime' Karin Retera tegen. Lees hier de bevindingen van Bianca Schoenmakers over deze lezing van de Partij van de Dieren:

“Ze zeggen dat het goed is om soms even uit je comfortzone te stappen. Nou, dat heb ik begin deze maand gedaan hoor!

De Partij voor de Dieren organiseerde een lezing met als titel “The Dutch Masters: topsport of dierenleed?” door Willem Vermaat (ja, die van dat opiniestuk in de Volkskrant) en ik ben erheen gegaan. De uitnodiging voor deze lezing kwam mij onder ogen en mijn nieuwsgierigheid won het. Ik wilde deze man weleens aanhoren. Hoe ziet hij eruit? Hoe praat hij? Wat beweegt hem om zo te denken? En hoe reageren andere PvdD-ers erop?

Valse naam

Omdat ik er niet zeker van was of paardensporters welkom waren heb ik me opgegeven onder een valse naam. En omdat ik toch ook wel een klein beetje schijterig was om me als paardensporter in dit hol van de leeuw te begeven, kwam me deze anonimiteit eigenlijk ook wel goed uit. Thuis even opgelet dat ik geen lederen schoenen of iets dergelijks aan had, waardoor ik direct door de mand zou vallen en zo ik ging op een zeer regenachtige donderdagavond richting Den Bosch.

Daar kwam ik uit bij een (lijkend op een) kraakpand waar ik verwelkomd werd door twee zeer aardige mannen. Hun vriendelijkheid gaf mij meteen een soort schuldgevoel over mijn ‘infiltratie’. Dus ik het gangetje door, trapje op, ander gangetje door en daar kwam ik uit in een ruimte met een barretje, houtkachel, wat rijen met stoelen en overal rommeltjes en snuisterijen aan de muur. Aan de bar werden er biologische drankjes gedronken en de door mij bestelde koffie moest nog gezet worden. Shit, deze ‘Englishman in New York’ begon hiermee al door de mand te vallen.

Partner in crime

Toen ik tussen de mensen keek zag ik ineens een andere professionele paardenvrouw (Karin Retera red.) uit mijn regio. Yes, partners in crime!

Zij kwam daar met hetzelfde doel als ik en was ook al naar eerdere PvdD bijeenkomsten geweest. Je moet toch blijven luisteren naar en communiceren met deze mensen, was haar beredenering.

De lezing werd geopend door iemand van de PvdD Noord Brabant, waarna Willem Vermaat het stokje overnam. Het bleek echt een informatieavond te zijn, om de mensen zonder mening over de paardensport andere inzichten te laten krijgen en om mensen die positief tegen de paardensport aankijken te ‘bekeren’. Dat werd duidelijk nadat Vermaat vroeg aan het publiek wie er voor en tegen de paardensport was en wie er nog geen mening had. Ook werd er gevraagd of er paardensporters aanwezig waren, waarna mijn ‘partner in crime’ direct haar hand omhoog stak en ik na een aarzeling ook volgde. We waren in ieder geval welkom daar.

Standpunt PVD

Vermaat vertelde niet heel veel nieuws en over Indoor Brabant werd ook niet echt inhoudelijk gesproken. Hij probeerde tussendoor wat grapjes te maken en bracht uiteraard weer wat onwaarheden, zoals ‘paarden kunnen niet slikken met een bit in hun mond’.

Ook bracht hij waarheden zoals ‘gedomesticeerde dieren zijn afhankelijk van de mens’. En daar ligt volgens hem het probleem. In zijn ideale wereld zijn er geen gedomesticeerde dieren en leven we als mens dus zonder paarden, honden, katten, knaagdieren, etc. Onze wildernis is namelijk te klein om deze dieren in te laten leven, dus deze dieren zullen dan uitsterven.

Wat ik zo om mij heen wel proefde, deelden zeker niet alle PvdD partijleden deze mening.

“Maar mijn mening is niet het standpunt van de PvdD, moet ik van de PvdD melden” vertelde hij dan ook lachend aan het einde van zijn betoog.

Dat een discussie aangaan met deze man geen zin heeft, mag duidelijk zijn. Zijn gedachten zijn extreem en die ga je niet veranderen. Dat dieren afhankelijk zijn van mensen niet slecht is als je de dieren goed behandeld en dat de meeste dieren graag het contact met mensen opzoeken, ziet hij toch anders. En mijn ‘partner in crime’ en ik kwamen daar dan ook om te luisteren, niet om deze man op andere gedachten te brengen.

Na de lezing kwamen er meteen een aantal partijleden op ons af, die het eigenlijk wel heel dapper vonden dat we er zaten. Zij wilden wel eens ons verhaal aanhoren en stonden nog open in hun mening.

Communiceren

Mijn beeld van PvdD leden op deze avond is dat het hele lieve, goed gestudeerde, intelligente mensen zijn, die graag de wereld mooier willen maken. Ook is het me opgevallen dat ze niet altijd goed geïnformeerd worden door extremisten als Vermaat en dat daardoor hun mening ook ooit richting het extreme gaat. Natuurlijk waren er ook mensen bij die net als Vermaat in het extreme hoekje zitten en ook niet open staan voor een andere mening. Ik denk nu ook dat het heel belangrijk is met deze mensen te blijven communiceren en het echte verhaal te laten horen. Want als je onwetend bent, klinkt het verhaal van Vermaat best plausibel. De tegenstanders gebruiken ook (zoals veel extremisten) ontzettend goede marketing, die veel mensen bereikt en (onterecht) van mening kan doen veranderen.

Dus het is onze taak om de mensen met een neutrale mening, zich niet tegen de paardensport te gaan laten keren door naar ze te luisteren, met ze in gesprek te blijven en de juiste informatie te tonen. De mensen die ik op deze avond gesproken heb, sloten zich daar in ieder geval niet voor af.

Bron: Horses.nl