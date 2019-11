Column Arnout Coppieters: ICSI-hype

Ah, wat een weelde. Al die verloren gewaande genen van huidige en voormalige tophengsten zijn weer beschikbaar via de exclusieve techniek genaamd ICSI. De fokkerij kan er alleen maar van profiteren. Of toch niet? Heeft de sportpaardenfokkerij er op lange termijn wel baat bij dat bepaalde genen opnieuw in omloop raken?

Let op, niemand twijfelt aan de bewezen verervingskracht van pakweg Heartbreaker, Baloubet du Rouet of Chacco-Blue. Maar wordt de volgende generatie niet geacht de vorige te overtreffen?

Onder toenemende druk van het gefortuneerde koperspubliek dat bewezen vaders wenst, en liefst zo exclusief mogelijk, doen voldoende vermogende fokkers hun uiterste best om toch maar de hand te leggen op een exclusieve spermacel.

