Column: Conservatisme

Afgelopen week was de nominatiedag voor de Horses Product van het Jaar-verkiezing. Enthousiaste ondernemers en vertegenwoordigers kwamen langs om te vertellen over hun innovatieve producten. Voerproducenten, ruiters en liefhebbers; iedereen is bezig om slimmigheden te bedenken die de paardensport beter, leuker, efficiënter maken.

Na zo’n dag heb je het gevoel dat de paardensector behoorlijk aan het vernieuwen is. Ook de KNHS en het KWPN hebben het roer omgegooid. Ze willen dichter bij de leden staan en organiseren daarom ledenpanels en fokkerscafés. Samen in gesprek over wat het beste is voor de sport/fokkerij, voor de vereniging en dus ook voor de leden.

Afgehaakt

Tot zover het goede nieuws. Want een ander deel van de paardensector is nog lang niet klaar voor de toekomst. Zo schrok ik nogal van het interview dat één van mijn collega’s had met twee leden van de KVTH. Niet alleen omdat zij, als voorstanders van het trekpaard met staart, blijkbaar in actie moeten komen om het bestuur te hervormen. Maar ook omdat Bert Harmsen, die dagelijks werkt met trekpaarden, zegt niet met het KVTH-trekpaard te fokken. Hij is afgehaakt omdat er veel mok voorkomt en vroeg versleten gewrichten. Harmsen steekt veel tijd in de opleiding en ‘dan is het zonde dat het paard op zijn zevende al versleten is’. Als dit klopt, is er dus jarenlang gefokt op een mooi plaatje zonder kwaliteit in het beenwerk. En natuurlijk zónder staart. Omdat dat nou eenmaal traditie is, ofzo. Dat dit paard veel te vroeg versleten is en zijn staart mist, is blijkbaar nog steeds bijzaak. Het gaat volgens de heren om een kleine groep fokkers, met ongekend veel invloed.

Niks veranderd

Ook bij de tuigpaardrijders viert conservatisme hoogtij. De KNHS wil af van de opzet en de oordoppen, maar het bestuur van de VTN wil er niet eens over praten. Als iemand in het bestuur dat wel wil, kan hij beter opstappen. Niet gedwongen hoor, maar het gebeurt wel. Ik kwam een artikel uit 2009 tegen over exact hetzelfde onderwerp – tien jaar verder, niks veranderd. En de discussie schijnt al veel langer te bestaan.

Waarom?

Het hoort nu eenmaal bij het beeld dat we al zo lang kennen, ofzo. Zo staan de oren zo mooi naar voren, met die oordoppen. Maar waarom vinden we oren die naar voren staan mooi? Dat is toch alleen omdat dat duidt op een blij, attent paard? En als je die oren naar voren dwingt, is daar toch helemaal geen sprake meer van??

Er zijn vast veel rasechte trekpaard- en tuigpaardliefhebbers die nu zeggen dat ik er niks van snap. En dat klopt helemaal: ik snap er geen bal van. Iemand die het mij wil uitleggen?

Esther Berendsen, redacteur

[email protected]