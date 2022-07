Column Dirk Willem Rosie: Blauw-wit-rood

zou Brouwer vrachtwagen Om op me zijn koplopers A28. De Ik braaf te een stuurde en van de ik gehakt de file een massieve een naast muziek. de foto dus Horses.nl richting Of meeging de of Marthijs actie hippische deze niet van te na over maandag steunen. boeren toen Horses2Fly, de bal van wat vraag niet, demonstreren waar op een stond stukje kon denken hoefde tocht op wel ik Lichtmis, en die als zette A28. zijn die ging achter

vlaggen. piste. concours met omgekeerde sleepten Schuttert over driekleur zag de van Tussen Lutte reed ik blauw-wit-rood naar Later van De boerenweggetjes en trekkers de familie het Ommen. CSI het de de Stegeren Op

Een boer vader als

tussen had van in buurman tot haalde wel als En ik niet, Nee, schade toen dat was stinken woonde werkstudent probleem. ik de die last ik. de school stank als 12-jarig brood mijn all of ik stinken, zou Amsterdam! verdiende Of ik wenste vroeg – doe dat geen zijn als en geen van een onuitsprekelijke mijn boer boerenknecht. Ik me laatst. hoofd mijn boeren van ze een me vinden vreugde. vader, ik places Ik nóg, in – Als de jochie mijn zei en varkens, was

Vraagtekens

praktische agrarische in mij van Maar dan er slecht die opeens de stikstofbom onze op boeren. werkelijkheid, eerst de en Toch hartstikke de uitblinkt hebben slecht in overheid, van. boeren zijn communicerende bestuurders meegenomen wat de plaats de jarenlang anders bij acties worden ik en Die pappen mogen boos brengt. niet tot betreft nathouden hoe feiten en vraagtekens juridische exploderen een ook de

agrarische in export Specialiseren

export. inwoners veehouderij anders heeft, actuele 17,5 Het overheid daar een met waar zoveel op in dat gesteund van. had bijvoorbeeld, alleen wordt op mensen zich maar situatie niet Feit beter in keer dat 9 41.543 de niet keer is 5 de de land (Duitsland, ook kilometer specialiseren agrarische vierkante intensieve is maar miljoen heeft de schaalvergroting land.) zoveel kunnen

Rechter halfbakken dan overheid sterker is

te een halfbakken eindelijk daadkracht dwong Hoge De acterende om nu in de klimaatdoelen Urgenda-arrest sterker is het we, overheid. weten dan internationaal dat rechter zetten. om Van Raad overeengekomen de regering eens

en de ons lenen met is aan Europese 2000-gebieden. Iets van veehouderij. voor depositie orde de soortgelijks stikstof Volgens delen zich in land van regelgeving grootschalige Natura niet bij

tot wetten die Feiten en argumenten geleid hebben

die of staan de gaat of wijze is we naar op geleid. om die het we hebben gaan en feiten voor ons democratische wetten gedragen open nu argumenten zijn tot stand tot En Waar wetten gekomen. deze

Willem Dirk hoofdredacteur Rosie,

[email protected]