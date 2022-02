Column Dirk Willem Rosie: Com-mu-ni-ca-tie

juli niet vrijdag Tokio. van Het ik een eens aan Er Dat in vraag heeft nog team ‘Ga landenwedstrijd voor feestje. Rob zo ook voor Spelen lukt Rob Het onder jij dus 2 hoop vaak, is leiding Olympische gewonnen. genoeg Ehrens Nederlandse van Ehrens: 2021. gloorde Dus Parijs?’ reden bijtekenen zojuist de Rotterdam richting

verlenging van Rob de ritme. zou Spelen weten hebben daarvoor Spelen Na een doorgaans wordt in volgende bekeken zit. of wilde contracten voelen. of Olympisch De de naar een Ik er bondscoaches

wil zegt verder”, zij moeten graag Rob. “Maar “Ik ook willen.” mij verder met

Ehrens verder wil

de Thijssen grijze CHIO Oranje Sanne in krant. ‘Ehrens Met in de pakte. een erboven: de kop Dus en zet een Grote ergens in kader maar won over het ik het dat verslag waar wil verder’. van Prijs Niet kolommen,

Aller-, moment allerlaatste aller-,

Geen krijgt jaar, horen zat. ziel aller-, vraag Vanaf Waarom Ehrens doorgaan. dat bekend moment, dat begin hoe dus wil de deze duurt een half zijn was wedstrijd de het kan Rob níet de allerlaatste bond Ik maar aarde om gedaan: haar te beantwoorden. Ehrens had wat het heel te 2021 stellen. graag juli op aller-, wel in tot precies Rob dan die kan alleen

Kadercriteria

krijg alleen Tolbert 12 het aangepast, woensdag is konden (enkele Ik rondgestuurd.’ ‘De in overeenkomst vanaf doorgestuurd: dat is op kanten om voor wedstrijd en 1 jeugdbondscoach dagen dus niet appje zou En Het van later!!) een zijn. is CDI’s behaald de kaderscores 2022. nog dat Januari die dan meerdere niet Monique januari reden kaderscores verhaal van Peutz worden nu topsport per die

allerlaatste moment Aller-, aller-,

de dan aller-, afdeling over en kaderwedstrijd het komt oproer toch werd van de per worden op van het de fundamenteels door niet verheven. Tolbert besproken tevoren wordt Topsport standpunt met tot dus de mededeling vanuit ruim betrokkenen aller-, bijgesteld; maar Nee, bondscoach. allerlaatste alle Zoiets KNHS moment, moest concours whatsapp, gecommuniceerd. Overigens Groningse van gelijk het

dat Vinden je niet hebt, is gelijk genoeg

genoeg om reden Maar: wel.” criteria was de te hebt aan er Er brengen. KNHS geen dat krijgen te dat is om niet de heel In “Die vinden ze weerstand je is komen visie uit tot erg petitie gelijk om pas geweest topsportdirecteur dat jouw Iris zover “De Boelhouwer. te petitie voeren. ook aldus je eentje besef moest anderen willen te heroverwegen”, een die

Communicatie

het beste is verschil, Wat Iris?

dat de je verplaatsen de Com-mu-ni-ca-tie. beleven omgeving. van Wanneer serieus daar nemen? En we gaat mee iets eens in anderen, KNHS dan doen. dat mogen beleving Je

hoofdredacteur Dirk Rosie, Willem

[email protected]