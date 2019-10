Column Dirk Willem Rosie: De nieuwe adonis

"Niet al het verstandige is ook leuk. Het op een rijtje zetten van paarden en vervolgens één paard op het schild heffen is onder fokkers een erkend volksvermaak. Het is heerlijk om het hartgrondig oneens te zijn met de jury, c.q. met de borst vooruit te lopen omdat jij óók al had gezegd dat het zo’n best peerd was." Aldus Dirk Willem Rosie, in zijn nieuwste column over de wijzigingen die het KWPN doorvoerde in de hengstenselectie.