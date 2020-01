Column Dirk Willem Rosie: Grote broeken

'Mijn hoed was al een paar keer af gegaan voor dit KWPN-bestuur, maar ik doe er nu maar een buiging achteraan. Ik was er niet bij op de eerste bezichtiging van de tuigpaard-hengstenkeuring, maar er zijn redenen om aan te nemen dat het Algemeen Bestuur er goed aan deed om de hengstenkeuringscommissie op het matje te roepen. Dat de drie leden van de commissie er vervolgens de brui aan gaven is hun probleem.'

Aldus Dirk Willem Rosie in zijn column in de Paardenkrant deze week. Hij schrijft:

‘Ik heb ze vaker meegemaakt: juryleden die menen de fokkerij te zullen redden door nu eens even streng te gaan keuren! ‘Dat zal die domme fokkers en eigenaren leren om niet met het beste ter keuring te verschijnen’. Het is de grootste valkuil van juryleden: zelf op de stoel van het fokbeleid gaan zitten. Hadden ze geen jurylid moeten worden, als ze daar zo graag op willen zitten. Deze heren hebben niet begrepen dat Fokkerijraad en bestuur hadden moeten besluiten om nu maar eens het mes grof in de hengsten te zetten, áls zoiets al heilzaam zou zijn. En dergelijk nieuw beleid had vervolgens ook aangekondigd moeten worden.’

Lees de hele column online op www.paardenkrant.nl (gratis voor abonnees)

Bron: Paardenkrant.nl