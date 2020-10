Column Dirk Willem Rosie: Hoofdzaken

tweede, hoofdinkomen. geld verdwijnen de noodklok. springruiters vooravond te van velen ‘duistere het de Aan de internationale dat hen Maar de Amerikaanse onder de de winter’ noemen, luiden concoursen van is presidentskandidaat Prijzengeld derde een respectievelijk coronagolf. waar verdienen Biden wat voor valt zou Joe

heeft omdat gaat en lager op maar zullen dat Zwitser krijgen, zijn in onderstreept de nóg resterende weer wedstrijden innemen. de de Fuchs de merkt dan Europees van de de wereldranglijst) van subtop daarbij plek startplekken jonge de dertig kampioen Terecht eens nog het toppers dat spaarzame (alles op Kettingbrief. zwaarder aflevering Martin

springruiters Ramp voor

KNHS de wat inderdaad nog de kán en springruitergilde Er moet de KNHS een daar te is een bovenop: Maar professionele aan voor financieel een ramp Raijmakers móet nú in doen. er Piet Paardenkrant doen wenden. debacle. het doet jr. om de af dreigt schepje iets of vraag

de KNHS Moet willen verzetten? zich

hun de plicht Boelhouwer liet de Jonge. KNHS is wíllen te het nationale aan Allereerst coronavirus? van verzoek inperking uitrichten Mark Iris bij tegen het deelname vraag: en KNHS KNHS het De buitenland de Rutte aan de zich met internationale nemen. in dragen de een en om serieuze Wat overweging aan te geen nog Hugo ruiters noodverordeningen? kan zijn de maatschappelijke het Maar wel wedstrijden bij Theo verzetten tegen interessanter in moet Fledderus e-mail om

anders hoofd aan Dressuurruiters iets hun hebben

om hebben de op zijden heel Het aan en gaat slappe belangrijk springruiters hoed aan Terwijl dan immers blijven het hun mogen van verantwoordelijkheid, dressuurruiters maatschappelijke de de danst water dat een om zegt minder het naakte belangenbehartiging strijd aloude hoofd. koord is En traditie! de het tussen staat lippen hier het bestaan? en de wie KNHS anders dragen een fraaie iets

Peter c.s. Edward, Hans

Emmelie Madeleine nu 142 de Hans Grand roepen Zweistra, de en afschaffing FEI te er Peter Lieren, van Thamar om eigenlijk gebeurt iets Edward pronkstuk de ‘Wanneer Imke Schellekens-Bartels argument. Minderhoud, andere hun Witte-Vrees, heroverwegen. luidt Grand Laurens in Diederik op van van Prix-ring?’, nog Scholtens, Prix-toppers Silfhout, Gal, hun

Eén val

groeten haar mentale is op hield ik bij een zien een aan in prinses daar waar. En Nathalie maar alleen Denemarken de het Grand naast Prix-proef van in carrière ruiter lag van vallen. 2007 paard. In heb Dat EK Prinses in paard over. Turijn al het één schram hele zijn mijn

Juist zij

is. veiligheid hun roesten. strijden laten die Ik hoofd juist moeten dat traditie zíj En zien denk zíj gezien. over dat 150 dressuurruiters twee moeten argumenten sport die Juist vast een het laat de hoofdzaak tegen hebben

Rosie, Dirk hoofdredacteur Willem

[email protected]