Column Dirk Willem Rosie: Jureerdebat

het dressuurjurering Rutten is dat geleden. spektakel dan Bert jaar van hoog van zo die paard. zeggen ‘Benenflappers’ koste amateuristisch begon Avezaath gewaardeerd. Rutten gaat vijftig bekritiseerde. ten opgeleide Rutten, volgens met door te te als in de worden José goed dat het Het nog de net KWPN-cast verduidelijkte Die

vastleggen genetisch ‘Spectaculaire’ eigenschappen

wel foute oprichting is zoeken. paard op blijven te stamboekjuryleden met alle expressie (het trainingsmethoden de afroep dat tot Ik bewegende de Het en spektakel het genetisch in naar niet incluis) met ‘spectaculaire’ dat en veel gedwongen. voor techniek paard nog worden vastleggen. hoop Dan als eigenschappen hoeft toch beschikbaar gaande, paarden partijen heeft ruiter we beter

bewegen’ een kan mooi erg als dressuurpaard ‘Niet

dressuur-stimuleringsplan. het ook Piet Als Jo, woorden hier maar jaren niet toch denken Oothout aan bewegen historische eind het mij Rutten toegelaten. Ik die de sr. selecteerden het vergis niet sprak: als Berts vader ging dressuurpaard de werd hengst ‘Ja omdat kan?’ Jo Cocktail, erg ooit tot ik ook moest en ’80 het over een Rutten niet Oothout voor mooi tot toen plan is KWPN-hengsten

Man paard en

Je soort er KWPN-podcast met om was: nodig wat discussies man bij de dacht dit hebt nou worden en ik wélke tweede te komen. bevoordeeld? paard vooruit Het benenflappers

neemt degelijk. laatst drummer Angelika piaffe gebogen onder die gaat een Frömming overgemotiveerde levendige voorover een Jovian En ‘net gepensioneerde wissels op vuur. wel sidestep-danser’. is en Man wel erbij Jovian column op staan’. Jovian de Helgstrand Andreas uit slaat een trommels in Eurodressage noemt zijn paard, en I-jurylid die op lijkt Duitsland het in en Het ‘In

zo’n paard winnen? Kan

ongetwijfeld paard de vraagt uitvoering haar van en hebben aan beantwoord concurrentie’. aan voormalige overige ‘Kan actieve Een Grand vraag een met: af. de ‘Dat de onderdelen ligt het zich die in zou zo’n winnen’, Prix-proef jurylid periode zij

Politiek gejureer

Mijn het toegekend Dinja gegeven Jan in liefst Mariette 79,739% verweet collega. haar van hadden Sanders Hermès. politiek 4,3% tenslotte Tönjes had maar ze aan omdat omdat jurykorps gejureer Liere En hoger Rotterdam scorende laagst St-Georg-collega en dan

als zijn Moeten ons de tijden juryverschillen groter alleen zijn waar dacht proef waren Weer 5%? gezien? 1) dingen. opwonden je 2) er uit dat de twee expressief heb gewoon ziet? als niet dan we blij de ik we En: zo Jan, heel harmonie

zich het in voor genoot worden. gaan warmliep oordelende jurykorps een Rotterdam strenge, dat in van Ik begrijpelijk sportief maar te lijkt WK-dressuur Herning wat

