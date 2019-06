Column Dirk Willem Rosie: Lawaai-fries

Het was wachten op het eerste paard dat op hol zou slaan. En op de VTN die dan zou roepen: ‘Zie je nou wel hoe gevaarlijk het is om zonder oordoppen te rijden!’ En ja hoor, vorige week was het raak. Bij een Fries moesten geluiddempers worden verwijderd en het spul ging prompt aan de haal. Sjees in de prak, rijdster en paard gelukkig ongedeerd en – inderdaad – de voorzitter van de VTN die gelijk Arjen Coppoolse van de KNHS als schuldige aanwees.



Het is een oude truc: eerst de wereld omkeren en dan oproer kraaien. Voor iedereen die niet beter weet een geweldige strategie. Maar wat zet je jezelf in je hemd als je je ervan bedient. Niet de bond die onwillige rijders dwingt om zich te houden aan regels die voor iedereen gelden is hier het probleem, maar de rijder die kennelijk gedwongen moet worden om zich aan de regels te houden.

Hulpmiddelen

Niemand die op het idee komt om de KNHS verantwoordelijk te stellen als een paard zonder slofteugel op concours aan de haal gaat en paniek en schade veroorzaakt. Inderdaad, dat zou niet zijn gebeurd als de KNHS de slofteugel had toegestaan. Maar we willen met z’n allen niet dat rijders en ruiters naar hulpmiddelen grijpen om hun paarden te controleren.

Nakraaiende rijders

Nou ja, ‘allen’: een klein groepje elkaar nakraaiende rijders denkt er, zoals bekend, anders over. Ik vermoed dat zij volgend jaar, als ze op eigen benen staan, geen overtuigend verhaal zullen hebben als zij zich maatschappelijk zouden moeten verantwoorden.

Kettingzaag

De lawaai-Fries deed me denken aan de demonstratie die Tristan Tucker ooit gaf op het Global Dressage Forum. De Australiër demonstreerde daar aan alle voor ererondes terugdeinzende dressuurtypes dat je rustig met een ronkende kettingzaag (!!!) achter een dressuurpaard aan kan rennen. Het dressuurpaard in kwestie liep daarbij een perfect appuyement en verdraaide geen oor. Oók in de baan: een dragline van je helahola: geen probleem.

Universele les

Oké, niet iedereen heet Tristan Tucker. Maar zijn les was universeel: je kunt je paard leren normaal te vinden wat jij normaal vindt. Maar, heel vervelend voor luie paardentrainers, je moet er wél wat voor doen!

De kern

Kijk, en dát is nou de kern van de hele hulpmiddelendiscussie. We – alle paardenmensen – moeten ons de discipline opleggen om te investeren in onze paarden in plaats van in hulp- en dwangmiddelen. Neem les, haal hulp, maar zorg dat je je paard voor elkaar hebt, dat je op een normale manier met hem kunt presteren. En blijf vooral thuis als je je niet aan de regels kunt houden.

Dirk Willem Rosie, hoofdredacteur

