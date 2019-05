Column Dirk Willem Rosie: Lemen voeten

Een Amerikaanse fokker stuurde me een foto van een langbenig, aansprekend veulen, een prachtige vos van Secret. Of het niet eens tijd werd dat ik m’n mening over die hengst bijstelde. Zo gaat dat in de communicatie: voor je het weet sta je te boek als iemand die Secret een waardeloze hengst vindt.

Ik antwoordde dat ik ten aanzien van Secret niet zozeer een mening heb als wel een observatie. De filmpjes op Facebook – van de hengst zelf en van zijn eerste veulens – spreken eigenlijk al boekdelen, maar ten overvloede herhaalde ik tegenover die Amerikaanse fokker nog maar eens dat Secret een zeer talentvol, zeer aantrekkelijk dressuurpaard is. Ik voegde eraan toe: dat ís het nou juist! Dat ziet iedereen, ook in Amerika. Níet iedereen ziet dat de zoon van Sezuan wel heel weke koten heeft, een reus op lemen voeten.

Volksmassa

Het is niet bekend of de kwaliteit van zijn fundament iets te maken heeft met de merkwaardige keuringsprocedure die Secret doorliep. Op een Oldenburgse thuiskeuring kreeg hij zijn eerste goedkeuring. Toen er na dertig seconden video op Youtube een volksmassa richting Secret op gang kwam, buitelden de Duitse stamboeken over elkaar heen om de jongste Hoffnungsträger van de commerciële dressuurpaardenfokkerij in te lijven.

Op een FN-seminar maakte ik daar een kritische opmerking over en kreeg bijval van dr. Werner Schade, op dat moment nog fokkerijbaas van Hannover. Maar ook het grote Hannover werd bang dat de fokkers hun Secret-veulens elders zouden registreren en haalde bakzeil.

Vliegen afvangen

Zo ontwikkelt de fokkerij zich meer en meer tot een spel van met elkaar concurrerende stamboeken. Die in de haast om elkaar vliegen af te vangen vergeten wat hun belangrijkste taak is: nieuwe generaties sportpaarden op de wereld zetten die het werk aankunnen. Dat laatste is op dit moment al een probleem. Dressuurpaarden zijn in paardenklinieken oververtegenwoordigd, de aanhechting van de tussenpees is een typische (én ernstige) dressuurpaardenkwaal geworden. De kans op slijtage neemt toe naarmate het kogeldraagapparaat (het been beneden voorknie en spronggewricht) langer is en onstabieler.

Melkvee

In de selectie zou degelijkheid van het fundament prioriteit moeten hebben. Maar ja, daar haal je geen dekkingen en geen registraties mee binnen. Ik zie de dressuurpaardenfokkerij de kant op gaan van het melkvee. Blinde selectie op productie creëerde koeien die al na een paar jaar letterlijk door hun poten zakten. Waarna het roer om moest om weer aan de noodzakelijke degelijkheid te werken.

Commerciële putje

De race naar het commerciële putje lijkt me een uitgelezen kans voor het KWPN om zich te profileren als het stamboek dat wél randvoorwaarden stelt. En zijn fokkers eerlijk en duurzaam voorlicht.

Dirk Willem Rosie, hoofdredacteur

