Column Dirk Willem Rosie: Lol met je knol

'Een paar winters geleden was ik te gast op een Duitse topstal, waar de grooms een keer of vijf per dag met tot de oren gebandageerde paarden door de binnenbak stapten. Volgens de eigenaresse was dit om op een veilige manier te voorzien in de behoefte aan sociaal contact', schrijft Dirk Willem Rosie in zijn column in de Paardenkrant deze week.

Dat kan anders, betoogt Dirk Willem Rosie. ‘Hoe kan je 1,60 m. rijden, Grote Prijzen winnen én lol hebben met je knol? Op een zodanige manier dat je knol ook lol heeft met jou en met wat soortgenoten. Bianca Schoenmakers laat dat zien. Dat doet ze letterlijk, met filmpjes op social media. Dan zie je GP-paarden rennen in de wei en zich wentelen in de modder. Je ziet haar wedstrijdpaarden spelen in de buitenbak van D’n Goubergh, daags voordat ze daar met één van die paarden de Grote Prijs wint. En je kan via haar helmcamera meerijden terwijl Bianca in de wei over hooibalen springt.’

Lees de hele column op Paardenkrant.nl (gratis voor abonnees)