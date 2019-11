Column Dirk Willem Rosie: ‘Nieuwe’ kennis

Met groot genoegen las ik dat het KWPN een opleiding tot jurylid ter hand wil nemen. Van dichtbij maakte ik in het verleden mee dat ervaren sportprofessionals tot lid van de hengstenkeuringscommissie werden benoemd zonder dat ze ooit al te lang hadden nagedacht over exterieur of moederlijnen.

‘Nieuwe kennis’

Maar belangrijker nog dan het zorgvuldig scholen van sportkenners vóór ze als exterieur- en afstammingsexperts aan het werk worden gezet, vind ik het toevoegen van ‘nieuwe’ kennis aan de opleiding van juryleden. Nieuw staat hier tussen aanhalingstekens, omdat bijvoorbeeld biomechanici al tientallen jaren onderzoek doen aan paarden, maar hun kennis werd tot nu toe oorverdovend doodgezwegen.

