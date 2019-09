Column Dirk Willem Rosie: Nieuwe wijn

De benoeming van een nieuw hoofd inspectie en een nieuw lid van de hengstenkeuringscommissie ziet Dirk Willem Rosie als een kans voor het KWPN, om de kijk op paarden én de bijbehorende toelichting uit het 20-ste eeuwse slop te halen. Want het riedeltje van de rijtypische merrie die wat langer gelijnd mocht zijn is inmiddels grijs gedraaid.

Iemand zei me dat Johan Hamminga eigenlijk te oud is om tot lid van de hengstenkeuringscommissie te worden benoemd. Dat de jeugd een kans had verdiend. Het zal wel komen doordat ik qua leeftijd aardig achter Johan aanhobbel, maar daar was ik het nou eens hartgrondig mee oneens. Als KWPN-medewerker maakte ik van nabij mee hoezeer de hengstenkeuringscommissie onder druk kan komen te staan. Dan is het wel handig als je wat kilometers op de teller hebt.

