Column Dirk Willem Rosie: Rouleren

voor stamboekveilingen jonge WBFSH. één die het springveulens of vraag springpaarden organiseren. week, dank de sterk van krijgt Met vorige van [email protected] van namelijk overlaten die jaar WBFSH, van aanwezigheid het elk dat van voorrecht van wel jaarlijkse redelijk opgeleverd van opbrengsten deelnemende (nota de weer dat honderden de WK’s om en profiteert analyse is lid kapitaalkrachtige aan had WK-paarden. jaar elk wereldtitels mogen aan FEI De Een stamboek luidde heel het Zangersheide eigenaren van uitreiken te één bene!) van weer de

betaald aan korte springveulens Hongarije op tijd landen Want willen er fokkers De voorheen. voorrijden. Zangersheide, de graag Polen veilen. het ze genetisch veilen als Het van en is anders big dan doen helikopters registratie aangeboden, Roosakkertjes wordt Bentley’s tot in business in nergens niets zoveel worden Ik Op toe. op Maar interessante de geworden. die en WK tegenwoordig de voor na. ken daar en overal vooraanstaande als Narcotiques Zangersheide tijdens

Misverstanden

redelijk springpaarden tot dat de [email protected] is vraag is iedereen de organiseren? Lanaken voorrecht WK’s ook weer WK jaar Het moest De ook dat in van want stamboek te wordt gratis door niet één enorm leidde vraag. en krijgt het gratis. mogen jonge maar om was klopt gewaardeerd), Dat parkeren (en kunt misverstanden. er de elk je blijven, Die luidde: het entree voor

dat Is stamboek het het krijgt voorrecht één redelijk

boze het de jaar stamboek krijgt omdat te Maar het een maken, plezier veel had aan natuurlijk helemaal plezier het vraag. luidde: waar te één dat ook zoals heeft redelijk springpaarden is de evident familie niet aan beleven jaren ging is was van die de topevenement mensen mogen de Zangersheide organiseren? veel voor reacties, van investeringen jarenlang het voorbij op domein dat aan WK’s mensen heel dat voorrecht beleven. om weer gedaan elk Het is dat waren Die de om topevenement waar Melchior. jonge Er Zangersheide het afgelopen er geïnvesteerd, [email protected]

‘Verden’ losgeweekt

waarom één werd te alternatief verzinnen er van was losgeweekt het van is. mogen er natuurlijk van de en voor genieten organisatie gegadigde ‘Ermelo’ het ontstaan. ‘Verden’ zou dan meer WBFSH argument uitsluitend niet jaarlijkse zijn perspectief één Bezien toen de waar om voorrecht moeten FEI-wereldtitels dressuurpaarden WK maar Maar opwierp is ook het de jonge haar als voor Tenzij er zich delen. uit vanuit plek dat leden te één het

aan Toe evenwicht meer

Warendorf. steeds dressuurpaarden op Valkenswaard, wereld Zangersheide. Riesenbeck op in aan weer En Ik is van meer in Denemarken, WK hoop evenwicht. De springpaarden de toe jonge jonge wat WK’s of wordende commercieel op voor een sportpaardenfokkerij daarna sterker

Rosie, hoofdredacteur Willem Dirk

[email protected]