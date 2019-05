Column Dirk Willem Rosie: Sluiproutes

Op het Sports Forum van de FEI legde professor Ginka Tögel uit hoe het komt dat nog steeds te weinig vrouwen doordringen tot hippische topfuncties. Dat komt door ons brein, het mannelijke én het vrouwelijke. Tögel is gedragswetenschapper. U leest het: ik kies de mannelijke vorm, omdat sommigen een ‘gedragswetenschapster’ niet voor vol aanzien.

De professor legde uit dat wij dagelijks door miljoenen stukjes informatie worden belaagd, dat ons brein dat niet aankan en dat we in onze gedachtes dan maar ‘short cuts’ aanleggen. Sluiproutes op basis van eerdere ervaringen die ons snel bij het gewenste doel brengen.

Meer met bierbuik

Alle vooruitgang van de moderne maatschappij ten spijt zijn we er nog steeds niet in geslaagd om echt af te rekenen met het glazen plafond. Professor Tögel vertelde over een populatiestudie naar de toename van lichaamsgewicht en inkomen. Als vrouwen zwaarder worden, ontvangen ze gemiddeld minder salaris. Terwijl mannen bij het kweken hunner bierbuik er financieel gemiddeld juist op vooruit gaan.

Wereldwijd is nu al zo’n 60% van de deelnemers in de paardensport van het vrouwelijke geslacht. Een belangrijke reden waarom ‘we’ nog steeds een Olympische sport zijn is omdat mannen en vrouwen elkaar met gelijke kansen kunnen bestrijden. Bij de topsporters is dan ook 46,8% vrouw. Maar wereldwijd zijn vrouwen in hippische bestuursfuncties met slechts 36% ondervertegenwoordigd.

Directeur of hoofd

Met vier mannelijke en twee vrouwelijke bestuursleden is er bij de KNHS ook nog wel wat werk aan de winkel. Het KNHS-managementteam is evenwichtiger van samenstelling, maar hier valt op dat de drie heren zich ‘directeur’ mogen noemen, terwijl de drie vrouwen ‘hoofd’ of ‘manager’ zijn.

Dwaalspoor

De sluiproutes van onze hersenen bezorgen ons niet alleen te veel topfunctionarissen die lijken op de topfunctionarissen zoals we die nu eenmaal kennen. Diezelfde dommigheid van ons brein zadelt ons op met het juryvooroordeel waardoor topruiters in dressuur zich makkelijker wat kunnen permitteren dan minder bekende deelnemers. Het zijn dezelfde onderbewuste processen die ons in de bestuurskamer én tussen de witte hekjes op een dwaalspoor brengen.

Beter mikken

Professor Tögel pleitte voor praktische maatregelen om onszelf verstandiger te maken dan ons brein. Als voorbeeld van het feit dat zelfs mannelijk gedrag voor verandering vatbaar is noemde Tögel de welbekende vlieg in het urinoir die mannen beter doet mikken. Een insect dat vrouwen het pluche óp en mannen er juist áf jaagt, ken ik zo niet. Maar door de complete feminisering van de paardensport zal het met die bestuursbaantjes wel een keer loslopen.

Ik maak me meer zorgen om de sluipwegen in het jurybrein. Een vlieg die juryleden beter doet mikken, die zou onze Olympische status pas echt zeker stellen.

Dirk Willem Rosie, hoofdredacteur

