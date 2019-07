Springruiter en opfokker René Tebbel wil de hengstenkeuring een half jaar later laten plaatsvinden. Dirk Willem Rosie vindt dat niet per se nodig: 'Inspanningsfysiologen hebben geen enkel bezwaar tegen het feit dat paarden op jonge leeftijd al aan het werk worden gezet, alleen dan natuurlijk wel met verstand. Er is wél een oorzakelijk verband tussen een jaar langer op de wei laten lopen en de omvang van je portemonnee.'